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Газета.ru

"У нас все готово": Россия ответит США на выход из ДОН

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В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

У России есть чем ответить США, в случае их выхода из Договора по открытому небу, заявили в МИДе. Там отметили, что такие намерения Вашингтона не стали сюрпризом для Москвы, учитывая последовательную американскую политику в этом направлении. Незадолго до этого СМИ США сообщили, что Дональд Трамп подписал документ о выходе его страны из этого договора.

Россия готова ответить США на их возможный выход из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил РИА "Новости" директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

Он подчеркнул, что любые решения Вашингтона по выходу из соглашений бьют по международной безопасности. "К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 1990-х годов прошлого века", - сказал дипломат. Учитывая такие обстоятельства, по его словам, намерения американской стороны выйти из ДОН не стали для Москвы "большим сюпризом".

На вопрос, собирается ли Россия каким-либо образом отвечать США на выход из соглашения, Ермаков ответил: "Естественно. У нас все готово. Узнаете".

В очередной раз о возможном выходе Вашингтона из этого договора сообщили СМИ в конце октября. Два источника в администрации президента США рассказали газете The Wall Street Journal, что американский лидер Дональд Трамп подписал документ о выходе его страны из ДОН. При этом в издании уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Источники газеты отметили, что 20 сентября Россия помешала США и Канаде выполнить наблюдательные полеты в европейской части страны, хотя они предусмотрены договором.

Противники договора в американской администрации полагают, что это соглашение позволяет России собирать разведданные в Соединенных Штатах.

Однако есть и другое мнение. В начале октября председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что

выход Вашингтона из ДОН будет на руку только России.

По его мнению, это навредит партнерам и их интересам в сфере национальной безопасности, может разделить трансатлантический альянс и подорвать уверенность в надежности США как стабильного и предсказуемого партнера.

Он выразил обеспокоенность сообщениями о возможных планах американской стороны выйти из ДОН и в этой связи направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности. Энгел призвал американскую администрацию сделать рассмотрение этого вопроса прозрачным и обсуждать его с конгрессом. "Насколько мне известно, администрация не проводила консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу", - констатировал он.

В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Вашингтон не делал официальных заявлений о выходе из ДОН, а отдельные высказывания американских депутатов, которые они "периодически допускают", ведомство не комментирует.

В то же время она подчеркнула, что Москва считает договор важным для обеспечения европейской безопасности. Захарова заверила, что Россия "привержена выполнению обязательств по договору и проявляет максимальную гибкость" для его сохранения.

В конгрессе в целом настроены против изменения статуса ДОН со стороны Вашингтона. В июне комитет палаты представителей по вооруженным силам подготовил законопроект, который запрещает США выход, приостановку или разрыв этого соглашения. Исключение возможно только в том случае, если главы Пентагона и Госдепа вместе обвинят Россию в нарушении договора, а все страны-подписанты будут согласны с этим.

В комитете предложили решительно отвечать на нарушение Москвой положений документа и придерживаться взятых в рамках соглашения обязательств из-за выгоды, которую это приносит.

Как заявил начальник управления российского Минобороны по контролю за выполнением договора (центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков, американские разведчики стали обвинять Москву в нарушении ДОН на фоне внедрения Россией передовых технологий в этот договор. По его словам, за счет этого она на пять-шесть лет опережает партнеров.

Как рассказал Рыжков, совет национальной безопасности и разведсообщество США начали всерьез задумываться о том, чтобы не допустить российские цифровые полеты над своей территорией.

По этой причине, по его мнению, они развили бурную кампанию по обвинению России в нарушениях договоренностей в военной сфере.

Многосторонний международный Договор по открытому небу был заключен 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Цель документа - содействовать укреплению доверия между государствами, совершенствуя механизмы отслеживания военной деятельности и соблюдения действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Благодаря установлению режима открытого неба участники договора могут совершать облеты территорий друг друга. Россия ратифицировала этот документ 26 мая 2001 года.


Лидия Мисник

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