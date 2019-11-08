Строительство инфраструктуры горной бригады в Туве завершится в 2020 году

Министр обороны поставил задачу создать на базе конноспортивного комплекса бригады детско-юношескую спортивную школу

КЫЗЫЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Строительство социальной инфраструктуры горной бригады, которая была развернута в Кызыле пять лет назад, полностью завершится в 2020 году. Об этом доложил министру обороны Сергею Шойгу замглавы военного ведомства Тимур Иванов.

Шойгу в четверг проинспектировал 55-ю бригаду, сформированную в Кызыле в 2014 году. Это единственное горное соединение ВС РФ, дислоцированное за Уралом.

Иванов отметил, что правительство Тувы активно помогает в обустройстве территории, на которой дислоцируется бригада, оказывает помощь в трудоустройстве членов семей военнослужащих.

Министр обороны, заслушав доклад, поставил задачу создать на базе конноспортивного комплекса бригады детско-юношескую спортивную школу, где могли бы заниматься, прежде всего, дети военнослужащих и местных жителей.

Также в Кызыл, где расположено президентское кадетское училище, считающееся одним из лучших в стране, в четверг прибыла делегация именитых спортсменов, включая хоккеистов, которые провели для учащихся мастер-класс по девяти видам спорта.