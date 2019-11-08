Появилось видео стрельб "Буков" и "Торов" ПВО России и Египта

В Сети появилось видео боевых стрельб подразделений ПВО России и Египта в ходе совместных учений под Каиром.
Ролик опубликовал телеканал "Звезда".
На кадрах запечатлены пуски беспилотных мишеней, а также работа совместных расчетов средств российской и египетской ПВО.
Боевые стрельбы выполнялись расчетами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", переносных ЗРК "Игла-С" и зенитных самоходных установок (ЗСУ) "Шилка-М4".
Наблюдение вели начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов и командующий ПВО Египетских вооруженных сил генерал-лейтенант Али Фахми.
Учения проходят с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра ПВО Египта под Каиром. В них задействовали более 100 военнослужащих Южного военного округа России.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал Россию надежным партнером в Африке.
Наталья Ануфриева