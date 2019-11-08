Войти
Деловая газета "Взгляд"

Появилось видео стрельб "Буков" и "Торов" ПВО России и Египта

645
0
0
Зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э" лучше всего подходят для борьбы с беспилотниками.
Зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э" лучше всего подходят для борьбы с беспилотниками.
Источник изображения: Минобороны РФ

В Сети появилось видео боевых стрельб подразделений ПВО России и Египта в ходе совместных учений под Каиром.

Ролик опубликовал телеканал "Звезда".

На кадрах запечатлены пуски беспилотных мишеней, а также работа совместных расчетов средств российской и египетской ПВО.



Боевые стрельбы выполнялись расчетами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", переносных ЗРК "Игла-С" и зенитных самоходных установок (ЗСУ) "Шилка-М4".

Наблюдение вели начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов и командующий ПВО Египетских вооруженных сил генерал-лейтенант Али Фахми.

Учения проходят с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра ПВО Египта под Каиром. В них задействовали более 100 военнослужащих Южного военного округа России.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал Россию надежным партнером в Африке.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
Игла ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Тор ЗРК
Похожие новости
05.11.2019
Расчеты ЗРК "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э" России и Египта заступили на учебно-боевое дежурство под Каиром
31.10.2019
Под Каиром прошла церемония открытия совместных российско-египетских учений войск ПВО
29.10.2019
Российским военнослужащим продемонстрировали технику войск ПВО Египта на учении "Стрела дружбы-2019"
28.10.2019
Россия и Египет объединили силы ПВО на совместных учениях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.11 16:20
  • 18
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
  • 08.11 16:20
  • 26
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 08.11 16:19
  • 9
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 08.11 16:06
  • 10
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 08.11 16:04
  • 1
ВКС России "прожарили" вакуумными бомбами бандформирования в Сирии
  • 08.11 15:56
  • 23
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 08.11 15:45
  • 3
Электричество из космоса
  • 08.11 15:40
  • 2
Новая спутниковая система управления беспилотной сельхозтехникой повысит эффективность предприятий - "Ростех"
  • 08.11 15:11
  • 2
В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою
  • 08.11 15:05
  • 6
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 08.11 14:42
  • 1
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 08.11 14:29
  • 14
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 08.11 14:24
  • 38
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 08.11 13:58
  • 116
Машиностроение на грани исчезновения
  • 08.11 13:51
  • 2
На российский квантовый компьютер потратят 24 миллиарда рублей