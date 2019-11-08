Стали известны сроки передачи флоту АПЛ проекта 949А "Томск"

Минобороны в 2020 году подпишет контракт на ремонт атомной подлодки проекта 949А ("Антей") "Томск", субмарина будет передана Тихоокеанскому флоту в 2021 году, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

"В следующем году мы планируем заключить контракт на ремонт атомного подводного крейсера проекта 949А "Томск" со сдачей лодки в 2021 году", – передает ТАСС слова криворучко в ходе посещения Северо-Восточного ремонтного центра (г. Вилючинск).

Он отметил, что главной задачей 2019 года для завода стала модернизация малого ракетного корабля проекта 1234.1 "Смерч": была обновлена система управления вооружением, установлены новые двигатели.

"Но, пожалуй, основным элементом модернизации стало оснащение корабля противокорабельным ракетным комплексом "Уран", что значительно повысило боевые возможности по уничтожению надводных кораблей", – сказал Криворучко.

Он добавил, что Минобороны планирует заказать модернизацию дополнительной партии из трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.

"Сегодня мы прорабатываем с предприятием вопрос о модернизации серии МРК проекта 1234, речь идет о трех таких кораблях. По ее итогам их срок службы будет продлён на восемь лет с возможностью его продления ещё на восемь лет после заводского ремонта", – передает РИА "Новости" слова Криворучко.

Он пояснил, что при принятии соответствующего решения работы займут пять лет. Проект модернизации 1234.1 предусматривает замену стоящих на вооружении этих кораблей ракетных комплексов "Малахит" на современные системы "Уран", при этом число пусковых установок будет увеличено с 6 до 16. Радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей "Титанит" заменят на современную станцию КРС-27 "Минерал". Кроме того, на корабли будет поставлена артиллерийская установка нового поколения АК-176МА.

"В результате этих преобразований боевой потенциал корабля и дальность обнаружения целей увеличены более чем в три раза", – отметил Криворучко.

Напомним, в сентябре 2013 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что, на лодке К-150 "Томск" произошло возгорание обшивки лодки, при этом оборудование корабля не пострадало. Предполагаемая причина - нарушение мер безопасности при проведении работ.

В результате инцидента никто не пострадал.

АПЛ "Томск" была передана на завод "Звезда" в 2009 году, "в те же сроки с нее сняты все вооружения".

Дмитрий Зубарев