Социальную инфраструктуру для горной бригады в Кызыле построят к 2020 г. - замминистра Минобороны РФ

Кызыл. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Строительство социальной инфраструктуры горной бригады, которая была развёрнута в Кызыле пять лет назад, полностью будет завершено в 2020 году, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу замглавы военного ведомства Тимур Иванов.

Шойгу в четверг проинспектировал 55-ю бригаду, сформированную в Кызыле в 2014 году. Это единственное горное соединение Вооружённых сил РФ, дислоцированное за Уралом.

Иванов отметил, что правительство Республики Тыва активно помогает в обустройстве территории, на которой дислоцируется бригада, оказывает помощь в трудоустройстве членов семей военнослужащих.

Министр обороны, заслушав доклад, поставил задачу создать на базе конноспортивного комплекса бригады, предназначенного для занятий подразделения с вьючными животными, детско-юношескую спортивную школу, где могли бы заниматься, прежде всего, дети военнослужащих и местных жителей.