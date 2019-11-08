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ТАСС

Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Министр обороны проинспектировал дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка

КЫЗЫЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.

По данным военного ведомства, на вооружении бригады состоят бронеавтомобили спецназначения "Тигр-М СпН", самоходные орудия "Нона-СВК", автомобили высокой проходимости "Урал", другие образцы вооружения, военной и специальной техники. Для подготовки военнослужащих оборудован полигон "Кара-Хаак" с горной полосой и скалодромом.

Командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин доложил министру, что "до конца текущего года планируется выйти на 100% оснащения бригады современными образцами вооружения и военной техники".

55-я бригада, сформированная в 2014 году, является единственным горным соединением за Уралом. В военном городке бригады построен первый жилой дом для военнослужащих. На очереди сдача в эксплуатацию еще четырех объектов на 360 квартир. Планируется, что все жилые помещения будут полностью меблированы, оборудованы бытовой техникой.

Также завершено строительство пяти двухэтажных коттеджей и нового детского сада на 200 мест. На территории соединения возведены казармы, учебный корпус, столовая, парк боевых машин и конноспортивный комплекс.

Также Шойгу совместно с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом открыли универсальный спорткомплекс "Субедей" в Кызыле.

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