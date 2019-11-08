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Военное обозрение

Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35

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Недавно журнал Business Insider назвал истребитель F-35 одной из худших американских разработок. Этот самолет весьма дорог и до сих пор не избавился от массы недостатков. ВВС и ВМС возлагали на него большие надежды, но он их не оправдывает.

Источник изображения: topwar.ru

По сообщениям издание Sohu, 3 ноября F-35A ВВС США приняли участие в неприятном инциденте. Российский ракетоносец Ту-160 выполнял плановый полет над Японским морем, и его сопровождали два американских истребителя. Внезапно бомбардировщик установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж, пытаясь оторваться от сопровождения.

F-35A попытались догнать российский самолет, но не смогли. Громадный Ту-160 все еще был виден на экранах радаров, но быстро покинул зону прямой видимости. Таким образом, стратегический бомбардировщик весом 110 тонн неожиданно легко избавился от двух 13-тонных преследователей.

Со стороны ВО отметим, что инцидент, о котором пишет Sohu, подтверждает одну из характерных особенностей сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков. Высокая скорость полета является одним из главных средств преодоления противовоздушной обороны. Она позволяет быстро выйти на рубеж пуска ракет либо прорваться через зоны ПВО или уйти от истребителей.

На результатах недавнего инцидента также сказались ТТХ техники. Российский Ту-160 развивает скорость до 2200 км/ч. Американский F-35 на форсаже разгоняется только до 1930 км/ч и может поддерживать такую скорость весьма ограниченное время.

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Страны
Россия
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
Ту-160
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10 комментариев
№1
08.11.2019 10:44
Зачем японцы подняли на сопровождение свехзвукового самолёта неприспособленный под это F-35, он же "заточен" совсем под другое.
0
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№2
08.11.2019 10:54
Да уж, воздушный бой, тем более перехват - не стихия F-35...
-1
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№3
08.11.2019 12:35
неплохо...
0
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№4
08.11.2019 12:57
Если эта история действительно имела место, для пилотов американских F-35A это было унизительно.
0
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№5
08.11.2019 13:26
У Ф-35 боевой радиус 1239 км. Мы не знаем сколько они уже пролетели. При скорости 2220 км/ч сколько можно догонять на скорости 1930 км/ч :)? И на предельной скорости расход топлива больше, то есть боевой радиус и того меньше. Но он не пушкой только вооружен.
0
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№6
08.11.2019 14:58
beka1
Цитата, beka1 сообщ. №2
Да уж, воздушный бой, тем более перехват - не стихия F-35...
Да ладно, там ведь был сценарий исключительно мирного времени - сопровождение. Вам не очевидно, в боевой обстановке нафиг надо соревноваться с Ту-160 в дальности полёта на полном форсаже? Не очевидно, что истребитель сразу будет стрелять, как только выйдет на дистанцию пуска ракет, пусть даже пушек? Вы не знаете, что скорость ракет воздух-воздух раза в два выше, чем у Ту-160 на полном форсаже? ...а дальность у AIM-120D - 180км и если пуск будет с дистанции сильно меньше 180 км, то Ту-160 не успеет уйти от неё. И вообще, стрелять-то будут на встречных курсах, а в догонку - с чего вдруг всегда рассматривают только стрельбу в заднюю полусферу - загадка. Это ведь маловероятный сценарий.

Говорят, на самом деле реально максимальная скорость Ту-160 не 2200, а 2000 км/ч. А от 2200 км/ч его двигателям может стать плохо и он рискует сам упасть, т.е. без помощи F-35. А значит скорости полного форсажа у них примерно одинаковые, вся разница лишь в дальности полёта.

Если Ту-160 будет долго лететь на полном форсаже - у него и дальность резко сократится и он может не долететь куда надо: или придётся разворачиваться и не выполнить боевую задачу, или у него "билет в один конец". Дозаправка в воздухе далеко не везде может быть доступна, особенно во время войны.

Нафиг надо подлетать к Японии очень близко, если у Ту-160 есть ракеты Х-101/Х-102 с дальность 5500 км? Т.е. нафиг ему не нужно ни от кого отрываться, пытаться что-то прорвать на сверхзвуке - сверхзвзук нафиг не нужен. Если нужно на большой скорости прорывать ПВО, то надо немного подождать гиперзвуковые "Цирконы" - по словам Путина у них дальность более 1000 км (1500 км?), т.е., опять же, очень близко подлетать не надо к цели.
+1
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№7
08.11.2019 15:02
Цитата, Враг сообщ. №6
Нафиг надо подлетать к Японии очень близко, если у Ту-160
Попугать людей с комплексом широты глаз?
0
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№8
08.11.2019 15:31
Враг, понятно, что будь боевые действия, то Ту-160 был бы сбит - от ракеты не убежать и не увернуться бомберу. Но это не отменяет того факта, что воздушный бой и перехват не стихия F-35. Последнее - удел F-22. А F-35 бомбить и оборонительные воздушные бои, по крайней мере в ВВС США, под требования которых он создавался.
0
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№9
08.11.2019 15:43
Будь боевые действия - Ту-160 просто не позволил бы F-35 приблизится на дистанцию пуска ракеты, чему немало поспособстует его превосходство в скорости. А в длительности сверзвукового хода он превосходит все истребители вообще.
0
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№10
08.11.2019 16:06
Цитата, forumow сообщ. №9
Будь боевые действия - Ту-160 просто не позволил бы F-35 приблизится на дистанцию пуска ракеты,
Если бы вдруг пришел приказ пилотам этих F-35  сбить Ту-160, ЛТХ последнего не позволили бы ему уцелеть.
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