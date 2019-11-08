Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35

Недавно журнал Business Insider назвал истребитель F-35 одной из худших американских разработок. Этот самолет весьма дорог и до сих пор не избавился от массы недостатков. ВВС и ВМС возлагали на него большие надежды, но он их не оправдывает.

Источник изображения: topwar.ru

По сообщениям издание Sohu, 3 ноября F-35A ВВС США приняли участие в неприятном инциденте. Российский ракетоносец Ту-160 выполнял плановый полет над Японским морем, и его сопровождали два американских истребителя. Внезапно бомбардировщик установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж, пытаясь оторваться от сопровождения.

F-35A попытались догнать российский самолет, но не смогли. Громадный Ту-160 все еще был виден на экранах радаров, но быстро покинул зону прямой видимости. Таким образом, стратегический бомбардировщик весом 110 тонн неожиданно легко избавился от двух 13-тонных преследователей.

Со стороны ВО отметим, что инцидент, о котором пишет Sohu, подтверждает одну из характерных особенностей сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков. Высокая скорость полета является одним из главных средств преодоления противовоздушной обороны. Она позволяет быстро выйти на рубеж пуска ракет либо прорваться через зоны ПВО или уйти от истребителей.

На результатах недавнего инцидента также сказались ТТХ техники. Российский Ту-160 развивает скорость до 2200 км/ч. Американский F-35 на форсаже разгоняется только до 1930 км/ч и может поддерживать такую скорость весьма ограниченное время.