Новые шведские десантно-штурмовые катера проекта СВ90 HSM

Шведская группа Saab AB 24 октября 2019 года сообщила, что передала шведскому оборонному закупочному ведомству FMV (Försvarets Мaterielverk) первый из 18 законтрактованных скоростных десантно-штурмовых катеров модифицированного проекта СВ90 HSM, являющегося последней версией широко известных катеров семейства СВ90Н (Combat Boat 90Н, шведское обозначение Stridsbåt 90H).

Построенный шведской группой Saab AB головной десантно-штурмовой катер модифицированного проекта СВ90 HSM (бортовой номер "949") (с) FMV / Saab AB

Данные 18 катеров модифицированного проекта СВ90 HSM были законтрактованы FMV в июле 2017 года по контракту стоимостью 43,7 млн долл. Cтроительство катеров осуществляется верфью Dockstavarvet AB в городе Докста, являющейся разработчиком и головным строителем катеров серии СВ90Н, и приобретенной группой Saab в конце 2017 года.

Первый сданный катер проекта СВ90 HSM имеет бортовой номер "949". Остальные 17 заказанных катеров проекта СВ90 HSM будут переданы FMV "в ближайшие несколько месяцев". Кроме того, Saab предлагает модернизацию катеров проекта СВ90Н ранней постройки до уровня СВ90 HSM.

Всего ВМС Швеции с 1989 по 2003 годы получили 148 катеров проекта СВ90Н различных модификаций (бортовые номера с "801" по "948"), последние 27 из которых, введенные в строй в 2000-2003 годах, относятся к последней модификации СВ90 HS, отличающейся главным образом применением усиленной баллистической защиты. В строю ВМС Швеции остается 147 катеров, которые ранее входили в состав береговой артиллерии, а сейчас организационно входят в состав частей 1-го амфибийного полка (Amfibieregementet - AMF 1). Всего, с учетом экспорта и парамилитарных версий, верфи Dockstavarvet и Gotlandsvarv AB за 30 лет построили более 250 катеров серии проекта СВ90Н (без учета малых катеров проекта СВ90Е).

Новая модификация СВ90 HSM является дальнейшим развитием катеров проекта СВ90Н / СВ90 HS, отличаясь увеличенным водоизмещением и применением более мощной энергетической установки Водоизмещение порожнем катера СВ90 HSM составляет 18 тонн, полное - 24,5 тонны (у СВ90Н, соответственно, 13,5 и 20,5 тонн), в конструкции усилена баллистическая защита. Катер СВ90 HSM практически сохранил прежние размерения - наибольшая длина 16,3 м (у СВ90Н - 15,9 м), ширина 3,8 м, осадка 0,9 м (у СВ90Н - 0,8 м), но использует два более мощных дизельных двигателя Scania DI 16 V8 по 900 л.с. (на СВ90Н - два Scania DSI 14 V8 по 625 - 675 л.с.), а также новую трамиссию и новые водометные движители. Максимальная скорость хода в результате повышена с 36-40 уз до 45 уз, а крейсерская скорость при этом у СВ90 HSM достигает весьма высоких 38 уз. Новая энергетическая установка отличается меньшей шумностью и лучшей экономичностью, улучшена маневренность катера. Дальность плавания СВ90 HSM составляет 300 миль на 38 уз, против 320 миль на 20 уз у СВ90Н. При сохранении общего количества принимаемых людей в 21 (включая трех членов экипажа), улучшены условия их размещения, обитаемость и эргономика.

Катера СВ90 HSM оснащаются новым дистанционно управляемым комбинированным стабилизированным боевым модулем Saab Trackfire, оснащенным двумя пулеметами калибров 12,7 и 7,62 мм, а также используемым для круглосуточного обнаружения и сопровождения целей. Электронно-оптическая часть Trackfire стабилизирована независимо от его огневой части.

Построенный шведской группой Saab AB головной десантно-штурмовой катер модифицированного проекта СВ90 HSM (бортовой номер "949") и установленный на катере дистанционно управляемый комбинированный стабилизированный боевой модуль Saab Trackfire (с) FMV / Saab AB