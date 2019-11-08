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15-й отдельной мотострелковой бригаде присвоено почетное наименование "Александрийская"

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Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа, 4 ноября 2019 года в Самарской области состоялась торжественная церемония присвоения единственной в Вооруженных Силах России [15-й отдельной мотострелковой ] миротворческой бригаде Центрального военного округа почетного наименования "Александрийская" и вручения исторической копии Штандарта 5-го гусарского Александрийского полка. Торжественное мероприятие прошло в Рощинском гарнизоне на плацу мотострелкового соединения.

Форменная шапка 5-го гусарского Александрийского полка Русской Императорской армии (с) rys-strategia.ru

"Сегодня очередное знаменательное событие в истории Вооруженных Сил Российской Федерации. Возвращая славные наименования воинских частей, таких как Александрийский, мы возвращаемся к истокам наших побед, которые помогают нам возродить духовно-нравственные идеалы Русского воинства.

Мне выпала огромная честь, вручая штандарт 5-го Александрийского полка, прикоснуться к нашей Великой истории, быть причастным к возрождению лучших традиций русской армии. Проходить службу в соединении с таким прославленным наименованием не только большая честь, но и огромная ответственность. Сегодня личный состав 15 Александрийской мотострелковой бригады, выполняет боевые задачи по защите национальных интересов России, находясь на передовых рубежах борьбы с терроризмом.

Верю, что вы своим ратным трудом преумножите славу предшествующих поколений, являясь надежными защитниками Отечества", - сказал на церемонии командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

В мероприятии также приняли участие руководители центральных и территориальных органов военного управления, представители Самарской области, ветераны Вооруженных Сил, участники локальных конфликтов, юнармейцы, потомки "черных" гусар, общественные деятели, а также представители общественной организации Бессмертные гусары в исторической форме и на конях.

15-я отдельная мотострелковая бригада была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности, является единственным соединением в Сухопутных войсках РФ миротворческого назначения и входит в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Она укомплектована только военнослужащими по контракту, оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи "Стрелец", спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС "Перунит-Б" и "Грот-Н", беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10", "Леер-3" и "Тахион-3", радиостанциями шестого поколения "Азарт", индивидуальными защитными костюмами "Ковбой".

Справочно:

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поддержал обращение председателя союза "Военно-исторический клуб "Бессмертные гусары" Артема Гусева о присвоении почетного названия "Александрийская" одной из воинских частей Самарского гарнизона. "В полку, который был сформирован в XVIII веке в Самаре, служило много славных людей, полк прошел три турецких кампании, четыре польских кампаний, участвовал в войне с Наполеоном, где и получил свое название "Бессмертные гусары", - сказал тогда А. Гусев, напомнив, что 5-му гусарскому Александрийскому императрицы Александры Федоровны полку уже 240 лет.

Комментарий bmpd. 5-й гусарский Александрийский полк армейской кавалерии Русской Императорской армии вел свое старшинство с 1776 года (когда был сформирован как Далматский гусарский полк) и являлся одной из наиболее известных дореволюционных кавалерийских частей. Полк, получивший постоянное название Александрийского в 1801 году, принимал участие практически во всех войнах России с 1776 по 1918 годы, а особенно отличился в кампаниях 1812 и 1813 годов. Действуя в 1813 году в Германии совместно с прусскими гусарскими частями, полк также принял геральдику и атрибутику знаменитых прусских "Черных" 1-го и 2-го лейб-гвардейских гусарских полков, включая черную униформу, меховые шапки и знак "мертвой головы" (череп и кости), после чего в Русской армии Александрийский полк был также известен как "Черные гусары" или "Бессмертные гусары". Любопытно, осмелится ли сейчас Министерство обороны России возродить эмблематику в виде "мертвой головы" в 15-й отдельной мотострелковой бригаде.

Образцы эмблематики 5-го гусарского Александрийского полка Русской Императорской армии (с) rys-strategia.ru

Торжественная церемония присвоения 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригаде Центрального военного округа почетного наименования "Александрийская" и вручения исторической копии Штандарта 5-го гусарского Александрийского полка Русской Императорской армии. Рощино (Самара), 04.11.2019 (с) Министерство обороны России

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