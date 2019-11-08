Более 500 новейших автоматов АК-12 получила бригад спецназа ЦВО

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Бригада специального назначения Центрального военного округа, дислоцированная в Самарской области, получила пять сотен современных автоматов АК-12. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В размещенной информации подчеркивается, что разработанный концерном "Калашников" 5,45-мм автомат - это оружие совершенно нового уровня. По сравнению с ранними АК-74М и, тем более, АКМ, он отличается значительно улучшенной эргономикой.

А также возросла кучность стрельбы и благодаря новым технологиям повышена живучесть ствола.

Оружие было разработано в ходе реализации программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военнослужащих.

В конце минувшего года АК-12 был официально принят на вооружение.