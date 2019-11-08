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Вестник Мордовии

Более 500 новейших автоматов АК-12 получила бригад спецназа ЦВО

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Источник изображения: Фото: function.mil.ru

Бригада специального назначения Центрального военного округа, дислоцированная в Самарской области, получила пять сотен современных автоматов АК-12. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В размещенной информации подчеркивается, что разработанный концерном "Калашников" 5,45-мм автомат - это оружие совершенно нового уровня. По сравнению с ранними АК-74М и, тем более, АКМ, он отличается значительно улучшенной эргономикой.

А также возросла кучность стрельбы и благодаря новым технологиям повышена живучесть ствола.

Оружие было разработано в ходе реализации программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военнослужащих.

В конце минувшего года АК-12 был официально принят на вооружение.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
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1 комментарий
№1
08.11.2019 11:54
Цитата, q
оружие совершенно нового уровня
Единственное понятное улучшение - вывешенный ствол, что в теории должно привести к меньшему ухудшению кучности при нагреве ствола. Всего лишь.
На "новый уровень" не тянет. При том автомат потяжелел. Поэтому концерн и бубнит про эргономику, которую измерить невозможно.
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