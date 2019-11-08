Войти
Вестник Мордовии

Более 500 новейших автоматов АК-12 получила бригад спецназа ЦВО

1887
1
0

Источник изображения: Фото: function.mil.ru

Бригада специального назначения Центрального военного округа, дислоцированная в Самарской области, получила пять сотен современных автоматов АК-12. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В размещенной информации подчеркивается, что разработанный концерном "Калашников" 5,45-мм автомат - это оружие совершенно нового уровня. По сравнению с ранними АК-74М и, тем более, АКМ, он отличается значительно улучшенной эргономикой.

А также возросла кучность стрельбы и благодаря новым технологиям повышена живучесть ствола.

Оружие было разработано в ходе реализации программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военнослужащих.

В конце минувшего года АК-12 был официально принят на вооружение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Похожие новости
18.07.2019
ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
19.04.2019
Новейший автомат АК-12 покажут на параде 9 мая - Ростех
09.04.2019
"Калашников" поставит военным за три года 150 тысяч автоматов
24.12.2018
Поставка 2,5 тыс. АК-12 стала первой массовой закупкой автоматов за 30 лет
21.12.2018
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
26.06.2018
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
1 комментарий
№1
08.11.2019 11:54
Цитата, q
оружие совершенно нового уровня
Единственное понятное улучшение - вывешенный ствол, что в теории должно привести к меньшему ухудшению кучности при нагреве ствола. Всего лишь.
На "новый уровень" не тянет. При том автомат потяжелел. Поэтому концерн и бубнит про эргономику, которую измерить невозможно.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.11 23:57
  • 162
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 09.11 23:39
  • 23
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
  • 09.11 23:34
  • 1
Sohu (Китай): какова цель украинских военных учений у границ с Крымом?
  • 09.11 22:17
  • 6
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 09.11 22:06
  • 11
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 09.11 22:01
  • 9
В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою
  • 09.11 21:58
  • 2
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 09.11 21:57
  • 43
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 09.11 21:56
  • 5
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 09.11 21:49
  • 2
Пентагон заказал разработку системы защиты от лазерного оружия
  • 09.11 21:23
  • 35
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 09.11 20:43
  • 2
Крикалев заявил об отсутствии дискриминации женщин при наборе в космонавты
  • 09.11 19:39
  • 17
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 09.11 16:00
  • 15
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 09.11 15:08
  • 9
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"