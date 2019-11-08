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ТАСС

Штурмовики ВВО бомбардировкой уничтожили позиции "противника" в двух регионах ДФО

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Су-25СМ3
Су-25СМ3.
Источник изображения: © Максим Романов/ТАСС

В учениях задействовали около 20 самолетов

ТАСС, 7 ноября. Штурмовики Восточного военного округа (ВВО) в Приморье и Забайкалье провели бомбардировку позиций условного противника. Уничтожены мишени, имитировавшие командные и наблюдательные пункты, огневые позиции артиллерийских расчетов и наблюдательные посты. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

"Летчики штурмовиков Су-25СМ и Су-25 "Грач" авиаполков Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском и Забайкальском краях, выполнили практическое бомбометание в рамках состоявшегося летно-тактического учения. Всего в учении было задействовано до 20 самолетов", - сообщила пресс-служба.

Штурмовики провели бомбардировку, а с помощью штатного пушечного вооружения уничтожили одиночные и групповые цели, которые обозначали легкобронированную технику условного противника. В ходе учений летчики выполнили полеты в парах и звеньях, провели воздушную разведку с определением координат наземных целей.

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