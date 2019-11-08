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Интерфакс-АВН

Замгоссекретаря США призвал к сдержанности в отношении ракетных пусков КНДР

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Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР.
Источник изображения: © AP Photo / Ahn Young-joon

Гонконг. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Всем заинтересованным сторонам следует проявлять сдержанность в отношении ракетных испытаний, проводимых Северной Кореей, заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Стилвелл.

"Я уже говорил, что требуется терпение. Существует план - это терпеливая дипломатия с Северной Кореей. Попытка навязать решение в одночасье не работала в прошлом, и не будет работать сейчас", - сказал он журналистам в американском посольстве в Токио в ходе визита в Японию.

Дипломат отметил, что проблемы ракетных испытаний КНДР "вызывают беспокойство у всех", однако, по его мнению, Пхеньян нельзя "загонять в угол", следует оставить ему пространство для маневра, поскольку этот вопрос не только военный, но и политический.

"Я думаю, что нельзя добиться решения сразу. На это требуется время. Я думаю, что прогресс с течением времени будет достигнут, поэтому мы будем продолжать работать с ними", - заявил Стилвелл.

При этом он отметил, что президент Дональд Трамп и его команда проделали "очень хорошую работу по оказанию последовательного давления во всех областях, а не просто заявив, что все в порядке и начать строить отношения".

"Мы должны продолжать оказывать давление. Но с течением времени вы увидите изменения в методах давления, но многое в этом вопросе зависит от переговорной позиции Северной Кореи", - сказал дипломат.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Япония
Персоны
Трамп Дональд
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