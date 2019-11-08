Войти
ТАСС

Военные России и Египта провели учения ПВО под Каиром

666
0
0
Флаги России и Египта
Флаги России и Египта.
Источник изображения: svr.su

Маневры "Стрела Дружбы-2019" проходят с 26 октября по 7 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Подразделения ПВО России и Египта провели боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов на учениях под Каиром. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Совместные учения войск ПВО России и Египта "Стрела Дружбы-2019" проходят с 26 октября по 7 ноября. От РФ принимают участие более 100 военнослужащих Южного военного округа.

"Впервые в современной истории совместные подразделения противовоздушной обороны России и Египта провели боевые стрельбы и пуски из разных зенитных ракетных комплексов на международном учении под Каиром. Совместные дивизионы зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э" перехватили и сбили на подлете к аэродрому беспилотный летательный аппарат противника. В свою очередь совместные подразделения переносных ЗРК "Игла-С" на пикапах высокой проходимости уничтожили "вертолет" противника, а сводные расчеты зенитных самоходных установок "Шилка-М4" уничтожили легкобронированную технику и живую силу условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на международных учениях были задействованы вооружение и военная техника только российского производства. За маневрами с российской стороны наблюдал начальник войсковой ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов, со стороны Египта - командующий ПВО генерал-лейтенант Али Фахми. "Стрельбы прошли успешно. Все цели, которые были представлены <...>, были уничтожены одной ракетой", - приводит пресс-служба слова Леонова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
Игла ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
Военные учения
Тор ЗРК
Похожие новости
07.11.2019
МиГ-29 и Ка-52 выполнили роль условного противника в ходе совместного российско-египетского учения ПВО
04.11.2019
Египетские военные отработали задачи по маскировке российских ЗРК на совместных учениях под Каиром
31.10.2019
Россия и Египет проводят совместное учение войск ПВО
30.10.2019
Тренировку российско-египетских расчетов ЗРК "Бук-М2Э" сняли на видео
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.11 16:20
  • 18
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
  • 08.11 16:20
  • 26
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 08.11 16:19
  • 9
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 08.11 16:06
  • 10
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 08.11 16:04
  • 1
ВКС России "прожарили" вакуумными бомбами бандформирования в Сирии
  • 08.11 15:56
  • 23
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 08.11 15:45
  • 3
Электричество из космоса
  • 08.11 15:40
  • 2
Новая спутниковая система управления беспилотной сельхозтехникой повысит эффективность предприятий - "Ростех"
  • 08.11 15:11
  • 2
В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою
  • 08.11 15:05
  • 6
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 08.11 14:42
  • 1
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 08.11 14:29
  • 14
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 08.11 14:24
  • 38
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 08.11 13:58
  • 116
Машиностроение на грани исчезновения
  • 08.11 13:51
  • 2
На российский квантовый компьютер потратят 24 миллиарда рублей