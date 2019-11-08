В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Документ поддержали 174 государства, включая США. Ни одна страна не проголосовала против. Воздержались Украина, Грузия, Судан, Палау и Колумбия.

Одобренный документ, который в декабре будет представлен на пленарном заседании Генассамблеи, предлагает серьезно рассмотреть негативные последствия, которые влечет подрыв договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, пишет ТАСС. В резолюции приветствуется роль ООН в содействии переговорам по этой тематике и содержится просьба к генеральному секретарю Организации продолжать оказывать содействие для защиты целостности соглашений по контролю за вооружениями, разоружению и нераспространению, а также для укрепления системы таких соглашений.

По словам директора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова, возглавляющего российскую делегацию на Первом комитете ГА ООН, данный проект резолюции должен стать серьезным инструментом, который поможет решать реальные проблемы.

Отметим, что проект резолюции был разработан после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) второго августа этого года по инициативе США. По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, стремление сдержать Россию и Китай является реальной причиной выхода Вашингтона из ДРСМД.