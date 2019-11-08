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Известия.ru

Док не выдаст: новые укрытия защитят субмарины даже от ядерного удара

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов

Российские субмарины получат уникальные бронированные укрытия, оборудованные системами подачи воды, электроэнергии и пара. Они предназначены для стратегических ракетоносцев проекта 955 "Борей" и проекта 885 "Ясень", а также бесшумных дизельных субмарин проекта 636 "Варшавянка" и проекта 677 "Лада". Каждая такая стоянка представляет собой причал, который защищает не только от обычных бомб и ракет, но даже и от ядерного удара.

Российские субмарины получат уникальные бронированные укрытия, оборудованные системами подачи воды, электроэнергии и пара. Они предназначены для стратегических ракетоносцев проекта 955 "Борей" и проекта 885 "Ясень", а также бесшумных дизельных субмарин проекта 636 "Варшавянка" и проекта 677 "Лада". Каждая такая стоянка представляет собой причал, который защищает не только от обычных бомб и ракет, но даже и от ядерного удара.

Безопасный причал

Возведение укрытий для подводных лодок начнется в нынешнем году на базе Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке, рассказали "Известиям" в Минобороны. В следующем году аналогичные работы будут развернуты в местах дислокации кораблей Северного флота в районе Североморска.

В Вилючинске уже строят сложный комплекс, состоящий из мола и причала. Вместе они образуют мокрый док. Железобетонное сооружение достигает высоты 50 м. Такое укрытие надежно защитит не только от ударов вероятного противника, но и стихийных бедствий.

Места базирования субмарин, особенно атомных подводных крейсеров, во всех странах мира тщательно оборудуются и охраняются, рассказал "Известиям" бывший командир подводной лодки, Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров.

— В советские годы базы строились таким образом, чтобы обеспечить хорошее укрытие кораблям, — отметил он. — К примеру, в Балаклаве для Черноморского флота прямо в горе возвели завод для ремонта подлодок. Сейчас он доступен для обычных туристов.

Такие стоянки надежно защищают от атак с воздуха и повышают живучесть и боеготовность кораблей и подводных лодок.

Доки строятся с таким расчетом, чтобы в подлодку можно было быстро загрузить ракеты и торпеды, а при необходимости и отремонтировать. Как правило, укрытия возводятся так, чтобы в них можно было максимально быстро восстановить боеготовность субмарины, прокомментировал специалист.

Диверсанты не доберутся

Еще одно предназначение сооружений — защита от проникновения вражеских диверсионных сил, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Диверсионная тактика постоянно совершенствуется, а боевая работа так называемых людей-лягушек несет серьезную угрозу для военно-морских баз, судов и кораблей, — рассказал он "Известиям".

Как правило, морские диверсанты скрытно минируют суда и боевые корабли. Советские сухогрузы, например, подвергались атакам подводных пловцов еще в середине 1980-х годов. По неофициальным данным, их совершил спецназ ЮАР. В Анголе, где в те годы шла гражданская война, против сухогрузов стран социалистического лагеря применяли спецмины — два советских корабля и один кубинский тогда получили серьезные пробоины. Кубинский сухогруз после обследования даже пришлось затопить — настолько серьезно он был поврежден.

В западных странах масштабное строительство укрытий для субмарин велось в Норвегии и Швеции. Скандинавы, как правило, прятали свои подлодки в специальных штольнях, оборудованных в прибрежных скалах, резюмировал военный эксперт.

Подводные беспризорники

В советское время разработали специальный проект укрытия для "стальных акул" в виде бункера. Он представлял собой прямоугольную конструкцию, внутри которой располагались параллельно друг другу железобетонные пеналы, оснащенные оборудованием и коммуникациями — системами подачи воды, электроэнергии и пара.

Такое укрытие рассчитано на одну или несколько субмарин. Отсеки внутри разделены массивными стенами-опорами, а сверху накрыты железобетонной плитой, которая защищает от ракет и бомб вероятного противника.

К сожалению, бункер для подводных лодок был построен всего один — в Крыму. В то же время на Северном и Тихоокеанском флотах даже стратегические атомные ракетоносцы базировались на обычных пирсах и стоянках. Большинство из этих сооружений не были оборудованы даже системой подачи электроэнергии, что негативно сказывалось на боевой готовности кораблей.

Камчатская база

В СССР стратегические атомные ракетоносцы, отвечающие за удар возмездия, старались делить между Северным и Тихоокеанским флотами. Сейчас основные стратегические морские силы собраны в составе Северного флота. Но ситуация в ближайшие годы должна измениться — не случайно первое укрытие начали строить в Вилючинске.

Камчатская база ценится подводниками за удобное географическое расположение. Выйдя из нее, субмарина сразу оказывается в океане. Это дает возможность незаметно проводить ротацию лодок, находящихся на боевом дежурстве. Атомные ракетоносцы Северного флота, покидающие свои базы, ждет длительный переход по Баренцеву морю, что ограничивает им маневр.

В последние годы российский ВМФ укрепляет стратегические ядерные силы на востоке. В ближайшее время производители передадут в состав Тихоокеанского флота ракетный подводный крейсер проекта 955А "Борей" — "Князь Олег". Базироваться новая подлодка будет на Камчатке.

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Страны
Ангола
Куба
Норвегия
Польша
Россия
Швеция
ЮАР
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
885 Ясень
955 Борей
СФ
ТОФ
ЧФ
Ядерный щит
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