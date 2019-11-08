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Известия.ru

Социологический допрос: командиров уволят за плохое настроение солдат

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Настроение и поведение солдат и офицеров российской армии возьмут под строгий контроль. Для этого в каждом военном округе будет создан социологический центр, сообщили "Известиям" источники в Минобороны. Если сотрудники нового подразделения выявят в какой-то из частей низкий уровень морально-политического состояния (МПС) личного состава, командиров будет ждать наказание вплоть до увольнения.

Настроение и поведение солдат и офицеров российской армии возьмут под строгий контроль. Для этого в каждом военном округе будет создан социологический центр, сообщили "Известиям" источники в Минобороны. Если сотрудники нового подразделения выявят в какой-то из частей низкий уровень морально-политического состояния (МПС) личного состава, командиров будет ждать наказание вплоть до увольнения.

Социологические центры будут подчиняться Главному военно-политическому управлению (ГлавВоенПУР). Комплектоваться они станут офицерами, имеющими профильное образование. Им придется разрабатывать новые методики оценки микроклимата в частях и соединениях в мирное и военное время, а также составлять соцопросы и определять темы для фокус-групп. Вся практическая работа специалистов сосредоточится непосредственно в войсках.

Ответят на все вопросы

Военные социологи должны выяснить настроения внутри воинских частей и подразделений. А также определить отношение к армии гражданского населения в районе, где идут боевые действия, отметил доцент РЭУ имени Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

— Социологи могут объективно оценить состояние подразделения или качество управления, — рассказал он "Известиям". — Наладить обратную связь между воинским коллективом и командованием — например, узнать доходят ли приказы до рядовых и как они выполняются. Выяснить признаки назревающего недовольства. Наконец, оценить профессиональную пригодность того или иного командира.

Самое важное, что социологи окружных центров будут определять МПС частей и подразделений, готовящихся вступить или ведущих бой.

Этот показатель отражает совокупность личностных идейно-политических установок, поведенческих мотивов и настроений, влияющих на готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные боевые задачи.

В войсках в ближайшее время начнут проводить специальное анкетирование. Методики были разработаны ранее, но их использовали не на постоянной основе, сообщил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

— МПС раньше в армии описывали примерно так: "подразделение боеспособное" или "устойчивое, но есть негативные проявления".Теперь состояние солдат и офицеров можно будет проследить с помощью конкретных цифр, что даст более объективную картину, — рассказал "Известиям" эксперт.

Анкета на профпригодность

В спецанкету входит более десяти вопросов — про питание, сон, стрессы, специфические проблемы, с которыми можно столкнуться в боевой обстановке, и так далее. Причем для каждой категории военнослужащих — призывников, контрактников или офицеров — подготовлены свои. Результаты обрабатываются специальной компьютерной программой, после чего выдается единый интегральный показатель: он так и называется — "оценка МПС". Чем она выше, тем лучше оценивается состояние воинской части и готовность личного состава вступить в бой.

При низких показателях подразделение выведут из боя и с ним проведут специальную работу. Но за этот компонент отвечают уже военные психологи, замполиты и командиры взводов. К спецмероприятиям по улучшению МПС могут быть привлечены и представители духовенства. Военный устав этого не запрещает.

Психологи помогут с реабилитацией. Для этого в войсках есть мобильные пункты психологической помощи. Их уже используют во время крупных учений.

Нештатные помощники

В мирное время низкий уровень МПС военнослужащих влияет на количество происшествий и преступлений в частях. На смотрах офицеры и солдаты могут пожаловаться проверяющему на те или иные недостатки, но далеко не все военнослужащие этим правом пользуются. Анонимное анкетирование может вовремя выявить такие проблемы и снять напряженность внутри коллектива. В мирное время низкий показатель МПС может стать поводом для увольнения командира части.

В крупных формированиях — бригадах или дивизиях — специалисты социологического центра смогут привлечь нештатных помощников. Их будут набирать среди офицеров, как правило, званием не ниже капитана или майора. Первые такие помощники помогали анкетировать бойцов во время летних учений в одной из бригад береговых войск Черноморского флота.

Нештатники особенно необходимы на военных полигонах, где различные подразделения разбросаны на расстоянии в десятки километров друг от друга. Для этого командование части обязано снабдить социологов автотранспортом и при необходимости вооруженной охраной.

Однако главная ответственность за МПС солдат и офицеров по-прежнему лежит на командирах и их заместителях по политической части. Именно им при необходимости придется вернуть подчиненным готовность к выполнению боевых задач в любых условиях.

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