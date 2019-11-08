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Известия.ru

Высший беспилотаж: военные впервые отработали действия ударных групп дронов

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

На учениях "Центр-2019", которые прошли в конце сентября, бойцы российской армии впервые отработали элементы "войны будущего" — действия ударных групп БПЛА. Об этом "Известиям" сообщили источники в Минобороны. Во время маневров дроны, используя радиотехнические средства разведки и радары, вели "боевые действия" автономно, не прибегая к помощи других систем вооружения. Беспилотники развернули охоту за средствами ПВО, а также центрами управления и связи вероятного противника. В будущем роль дронов во время боевых действий будет только возрастать, отметили эксперты.

На учениях "Центр-2019", которые прошли в конце сентября, бойцы российской армии впервые отработали элементы "войны будущего" — действия ударных групп БПЛА. Об этом "Известиям" сообщили источники в Минобороны. Во время маневров дроны, используя радиотехнические средства разведки и радары, вели "боевые действия" автономно, не прибегая к помощи других систем вооружения. Беспилотники развернули охоту за средствами ПВО, а также центрами управления и связи вероятного противника. В будущем роль дронов во время боевых действий будет только возрастать, отметили эксперты.

В маневрах принимали участие отдельные отряды беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди которых выделили группу ударных — они отвечали за уничтожение самых важных целей, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Дронам предстояло держать в постоянном напряжении один из районов сосредоточения войск условного противника. На поле боя они самостоятельно искали цели, классифицировали их и поражали.

Охота в тылу врага

В первую очередь атакам подверглись важные объекты в тылу вероятного врага — штабы и узлы связи. Затем — транспортная инфраструктура. Кроме того, дроны активно мешали подходу резервов.Без внимания не оставили и особо ценную военную технику — комплексы прифронтовой ПВО.

Учения помогают проверить возможности БПЛА и отработать нюансы их использования, считает бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Существующие беспилотники трудно обнаружить, — отметил он "Известиям". — Средствам ПВО по этой причине аппараты доставляют много проблем. Даже слабо вооруженный дрон может нанести потери, уничтожить или повредить дорогостоящую технику. Хотя пока они более опасны как авиаразведчики и корректировщики огня.

Справка "Известий"

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" стали самыми масштабными для российских Вооруженных сил в нынешнем году. В них приняли участие органы военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии, часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС. А также воинские подразделения из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе маневров были отработаны вопросы применения группировок войск нескольких государств для обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. На завершающем этапе отрабатывались действия при нанесении массированного огневого удара и борьбе с условным противником. Учебные "бои" проходили на общевойсковых полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский и Алейский, а также на полигонах ВВС и ПВО Ашулук и Сафакулево. В них участвовало около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и порядка 15 кораблей и судов обеспечения ВМФ РФ и стран-союзников.

Самый массовый армейский БПЛА "Орлан-10" может нести на своем борту боеприпасы, прокомментировал военный эксперт Антон Лавров.

–– Дальность полета таких машин позволяет проводить операции глубиной до 100 км, — сообщил он "Известиям". — Это дает возможность машинам наносить удары в оперативном тылу противника и держать в напряжении несколько десятков километров передовой. Их бомбы нельзя назвать мощными, но точный удар может вывести из строя технику, склады горючего или боеприпасов. В будущем роль БПЛА на поле боя будет только возрастать.

Меткость "Орлана-10"

"Орлан-10" —­ машина, хорошо знакомая в армии. Ее массовые поставки начались несколько лет назад, а в Сирии она получила боевое крещение. Технические характеристики беспилотника позволяют проводить продолжительные поисково-ударные операции. Машина способна находиться в воздухе до 14 часов, поднимаясь на высоту до 5 тыс. м.

Аппарат может самостоятельно вести радиотехническую или визуальную разведку. Засекать и определять координаты целей по работе сотовых телефонов и радиоустройств. Новая модификация "Орлана" оборудована 12 камерами высокого разрешения. Это дает возможность обнаружить цель и взять ее на визуальное сопровождение.

Во время атаки дрон уничтожает объекты с помощью авиабомб или специальных управляемых ракет, размещенных на борту в небольших контейнерах. Видеокамеры позволяют убедиться в уничтожении цели.

Обычно "Орланы" применяются группами, в состав которых входит несколько машин. Строй БПЛА в данном случае выглядит так: один из аппаратов ведет визуальную разведку на расстоянии 1–1,5 км от земли, второй несет средства РЭБ "Леер-3" для подавления наземных средств связи противника, а третий — с высоты 4,5–5 км ретранслирует информацию на базу.

В маневрах также приняли участие БПЛА "Гранат", "Застава" и "Элерон", которые относятся к классу легких, их радиус использования — до 30 км. Эти машины отвечали за тактическую разведку местности в районе передовой полосы противника и совершали патрульные полеты.

БПЛА "Форпост" превосходят "Орланы" при проведении разведки — их дальность полета превышает 250 км. На эти дроны устанавливают две камеры, включая инфракрасную, что обеспечивает возможность его круглосуточного использования.

Работа на перспективу

Сейчас в Военно-космических силах и армии ожидают появление более тяжелых БПЛА. В войсках завершаются испытания боевой версии беспилотника "Форпост-М". Он получит уникальные высокоточные управляемые бомбы, которые спрячут в малозаметные для РЛС противника контейнеры. Машина сможет нести два таких боеприпаса. Их характеристики и бомбовую нагрузку летательного аппарата Минобороны пока не разглашает. Однако можно предположить, что грузоподъемность модернизированного варианта БПЛА "Форпост" превысит 100 кг.

"Альтиус", который совершил первый полет в этом году, сможет вести патрулирование в течение 48 часов на высоте до 12 тыс. м. Радиус его действия составляет около 10 тыс. км. Сверхдальние радиолокаторы и оптико-электронные системы беспилотника позволят вести круговое наблюдение за поверхностью воды и воздушным пространством на большом удалении. Ударная версия сможет нести мощные высокоточные ракеты.

Проходит испытания и "Охотник", который считается одним из самых мощных в мире ударных беспилотников. Его характеристики засекречены. Но известны габариты: длина — 19 м, размах крыльев — 14 м, вес — около 20 т. Такие размеры позволят оснастить его довольно мощной системой вооружения, в том числе крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами. Машины такого класса серьезно усилят ВС.

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