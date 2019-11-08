Sohu (Китай): какова цель украинских военных учений у границ с Крымом?

Военный обозреватель "Соху" анализирует украинские учения, которые прошли у границ с Крымом. Их цель – показать России готовность бороться за полуостров до конца. Конечно, без поддержки США здесь не обошлось, считает он, но Украине следует быть осторожной, ведь она легко может превратиться в жертву.

По сообщению российского информагентства "Спутник" от 30 октября, на днях Украина заявила о проведении ракетных учений у границ с Крымом.

В сообщении отмечается, что учения запланировано провести с 31 октября по 4 ноября. В ходе учений будут произведены боевые запуски ракет ЗРК "Бук" и С-300ПТ класса "земля-воздух". Украина заявила, что пройдут испытания различных видов ЗРК С-300 (ПТ, ПС и В1), а также ЗУР С-125 "Нева".

Согласно всей вышеуказанной информации, украинские вооруженные силы начали проводить учения на границе с Крымом 31 октября, в ходе них проводятся боевые пуски ракет ЗРК "Бук" и С-300ПТ класса "земля-воздух", а также испытания различных видов ЗРК С-300 (ПТ, ПС и В1), а также ЗУР С-125 "Нева". Все это говорит о том, что учения сложные и напряженные.

Тогда какова же цель ракетных учений Украины у границы с Крымом в то время, когда в отношениях между Россией и Украиной наметилось затишье? Рассмотрим краткий анализ ситуации от военного обозревателя портала "Соху".

Все знают, что Крым, оказавшись в составе России, навсегда превратился в гордиев узел в отношениях между странами. Несмотря на то, что президент Украины уже не Петр Порошенко, ныне занимающий президентский пост Владимир Зеленский не отказывается от притязаний на Крым и также неоднократно заявлял, что Украина любой ценой вернет его. Однако воплотить в реальность это желание украинского народа будет сложно потому, что вооруженные силы Украины значительно слабее российских.

На самом деле, тот факт, что Крым отделился от Украины и вошел в состав России, неразрывно связан с изменением внешнеполитического курса Украины. После распада СССР разделился на несколько союзных республик, и обстановка на территории бывшего Советского Союза уже была крайне нестабильной. Однако быт и обычаи населения Украины тесно связаны с Россией, вплоть до того, что многие считают ее своей родиной. Бывший президент Украины всеми силами стремился осуществить план по вступлению страны в НАТО, усилился разлад среди народа в различных регионах Украины, что вызвало желание многих пророссийских жителей Украины "стать частью России".

В Крыму был проведен референдум, по результатам которого он отделился от Украины и вошел в состав России как потому, что украинские власти стремились вступить в НАТО, так и потому, что Америка и НАТО вмешались во внутреннюю политику страны. В то время, как США и НАТО поддерживали вступление Украины в состав организации, среди народа уже начали расти антиамериканские и антинатовские настроения, особенно против выступали крымчане. И пусть даже полуостров не мог отделиться от Украины и стать полностью независимым, но он смог "отделиться от Украины и стать частью России", и на него распространилась российская сфера влияния.

На первых этапах отделения Крыма от Украины и вхождения в состав России украинское правительство вместе с США и НАТО выразило России, которая на законодательном уровне приняла присоединение Крыма, свою жесткую позицию, как на дипломатическом, так и на военном уровне. Вот только президент России Владимир Путин предпринял более жесткие меры и первым разместил российские вооруженные силы на территории Крыма, чтобы быть готовым пусть даже военными действиями отстоять желание крымчан войти в состав России. Кроме того, в некоторых регионах Украины по-прежнему проводятся референдумы о независимости или присоединении к России, потому что "трусливая" Украина и США с НАТО не решились пойти на риск и позволили Крыму войти в состав России.

Украина потеряла Крым, и это вызвало нескончаемую боль в сердцах бывшего президента Порошенко и нынешнего главы страны - Зеленского - а также стало болью для США с НАТО, стремившихся к расширению на Восток. Для них конечной целью стало заставить Россию "выплюнуть то, что она проглотила". И пусть на Украине и на ее границе с Россией происходят всевозможные столкновения, и между Россией и Украиной некогда был военный конфликт в Керченском проливе, а Зеленский после вступления в должность пытался мирными путями разрешить вопрос с взаимным освобождением ранее арестованных граждан России и Украины, но все попытки вернуть Крым были пресечены Путиным и вооруженными силами России.

Причина, по которой российская сторона занимает такую жесткую позицию в отношении Крыма, главным образом заключается в том, что после распада СССР США и НАТО оказывают все больше давления на Россию. После распада Советского Союза некоторые союзные республики вступили в Североатлантический альянс, и если Украина, которая находится близко к России, в конечном счете также станет ее членом, то Россия потеряет стратегическую защиту в противостоянии с Америкой и НАТО и окажется связанной по рукам и ногам, вплоть до того, что окажется перед угрозой распада. Путин скорее присоединит Крым к России и допустит угрозу раздробления Украины, чем позволит ей стать членом НАТО и союзником США.

В общем, уже не изменить того факта, что Крым отсоединился от Украины и вошел в состав России, и Украина, Америка, да и весь Североатлантический альянс никак не могут с этим смириться. Но и Россия так просто не сдастся и не вернет полуостров назад. Данные учения у российских границ Украина проводит не без стратегической поддержки со стороны США и НАТО, а цель - предварительный "военный разогрев" для возвращения Крыма. В таком случае Россия, будучи крупной военной державой, не сможет не отреагировать на это и обязательно предпримет военные контрмеры. Из-за этого ситуация на Украине станет еще более неоднозначной, противостояние между Россией и НАТО будет продолжать накаляться, и Украина в конечном счете окажется жертвой военной конфронтации между Россией и Америкой.