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Известия.ru

Министр обороны Индии заявил о продолжении развития ВТС с Россией

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Индия будет развивать и укреплять военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Россией, несмотря на давление США, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в Москве на встрече с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, сообщает "РИА Новости" в среду, 6 ноября.

Раджнатх Сингх подчеркнул, что Индия не намерена сходить с этого пути, несмотря на внешний прессинг, и нацелена на дальнейшее укрепление связей между военно-промышленными комплексами (ВПК) обеих стран.

Борисов в свою очередь отметил, что Россия и Индия успешно реализуют совместные планы по сотрудничеству в ВТС. В частности, речь идет о поставке зенитных ракетных систем С-400. Кроме того, идет работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года. Индия является одним из крупнейших покупателей российского вооружения.

США активно критикуют покупку российского оружия другими странами. Одним из последних примеров стало соглашение между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди о поставке пяти полков С-400 "Триумф". Договор вступил в силу 5 февраля. Таким образом, Индия стала третьей страной после Китая и Турции, которая приобрела данные комплексы у России. После этого госсекретарь США Майкл Помпео обратился к властям Индии с призывом отказаться от приобретения С-400 и рассмотреть альтернативные варианты.

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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