Внешнее давление не мешает ВТС России и Индии, в частности, контракту по С-400 - Борисов

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия и Индия успешно развивают военно-техническое сотрудничество, в частности, по системам ПВО С-400, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Несмотря на внешний прессинг, Россия и Индия успешно реализуют совместные планы по сотрудничеству в военно-технической сфере - в частности, поставка ЗРС С-400 и другие", - сказал Борисов в среду в Москве на встрече с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

"Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - сказал Борисов, которого цитирует сайт правительства РФ.

Как сообщал "Интерфакс", реализация контракта на поставку Индии пяти полковых комплектов С-400 должна начаться после 2020 года.

В сообщении говорится, что Борисов отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества между Россией и Индией.

"В частности, по итогам 2018 года объём товарооборота между двумя странами составил почти 11 млрд долларов, увеличившись более чем на 17% по сравнению с показателями 2017 года", - сказал вице-премьер.

"Раджнатх Сингх ещё раз подтвердил, что Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между ВПК обеих стран. Он подчеркнул, что Индия не намерена сходить с этого пути, несмотря на давление со стороны США", - говорится в сообщении.

Ранее в среду в Москве состоялось заседание российско-индийской межправительственной комиссии по ВТС. Его провели министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава военного ведомства Индии Сингх.

О том, что Россия и Индия готовят новую редакцию программы военно-технического сотрудничества до 2030 года, 4 сентября сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Россия и Индия тесно сотрудничают в сфере ВТС, успешно выполняется программа по ВТС до 2020 года. Прорабатывается ее новая редакция еще на ближайшие 10 лет", - сказал тогда Путин на пресс-конференции во Владивостоке по итогам переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди.

Индия - один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества.

Индия заказала у России вооружение и военную технику на $14,5 млрд, сообщил в сентябре глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

В апреле стало известно, что Россия приступила к реализации контракта на строительство многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356 для Индии. Первые поставки фрегатов могут начаться через три года. Кроме того, специалисты завода "Янтарь" будут оказывать содействие в строительстве аналогичных кораблей на верфи Goa Shipyard Ltd в Индии. По данным индийских СМИ, стоимость этой сделки - около $2,2 млрд.

В марте в индийском городе Корва было открыто совместное российско-индийское предприятие "Индо-Рашн Райфлз Прайвет Лимитед" (INDO-RUSSIAN RIFLES PRIVATE LIMITED) по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии.

Россия предлагает истребители МиГ-35 и Су-35 для участия в индийском тендере на 110 легких истребителей.

В июле стало известно, что Россия подписала крупные контракты на поставку Индии около тысячи авиационных ракет. Агентство ANI сообщило, что ВВС Индии подписали с Россией контракт на поставку ракет "воздух-воздух" стоимостью более $200 млн. Речь идет о ракетах Р-27 для установки на боевые самолеты Су-30МКИ.

Сообщалось, что в замороженном состоянии находится российско-индийский проект по созданию истребителя пятого поколения.

Россия в 2020 году примет участие в ремонте и модернизации индийского авианосца "Викрамадитья" (бывший тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков"), сообщил в июле глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Индия сделала первый взнос в размере $850 млн за системы ПВО С-400 "Триумф" и хочет, чтобы Россия ускорила их поставки, сообщила в среду газета The Economic Times, ссылаясь на источники.

Кроме того, это издание сообщило, что в марте Индия и Россия подписал новый контракт на аренду российской атомной подводной.

"Соглашение об аренде Индией атомной подводной лодки "Акула-1" на сумму $3 млрд было подписано в марте текущего года", - пишет издание.

Российская подводная лодка "Акула-1" предназначена для замены подлодки класса "Акула" Chakra, взятой в аренду у России на 10 лет в апреле 2012 года. Источники подчеркивают, что Дели добивается продления аренды подлодки Chakra до тех пор, пока в 2025 году подводная лодка "Акула-1" не будет готова для ввода в состав ВМС Индии.