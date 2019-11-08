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Боевой модуль с пушечным вооружением для новых израильских бронетранспортеров

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Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Завершена разработка башни с пушечным вооружением для БТР

Директорат танка "Меркава" и БТТ в министерстве обороны Израиля (МАНТАК - "Минhелет hа-Меркава вэ-hа-РЕКЕМ") сообщил, что разработка необитаемой башни с пушечным вооружением для колёсного БТР "Эйтан" и гусеничного БТР "Намер" завершена. На иврите данная разработка называется "Црихон" ("Башенка"). Также практически закончена серия испытаний БТР "Эйтан" (см. видео по ссылке ) и вскоре начнётся его серийное производство. По плану, через два года пехотная бригада НАХАЛь начнёт получать на вооружение этот БТР.

Система вооружения "Црихон" (30-мм пушка, спаренный 7.62-мм пулемёт, ПТРК "Гиль") имеют особо высокие углы возвышения, что позволит обстреливать цели на верхних этажах высотных зданий. Таким образом, пехота АОИ получает мощное средство огневой поддержки - без необходимости спешиваться, вести огонь через открытые люки или ожидать авиаподдержку или поддержку от других средств СВ. Огонь возможен не только с места, но и в движении.

"Црихон" создан не только для колёсного БТР "Эйтан", но и для гусеничного БТР "Намер". С принятием на вооружение "Црихон", и этот БТР, уже состоящий на вооружении регулярных пехотных бригад "Голани" и "Гивати", начнётся оснащаться этой башней. Ещё одна интересная деталь - скорость установки "Црихон" на "Эйтан" и "Намер". Башня разработана таким образом, что её монтаж на уже выпущенный БТР занимает всего один день работы.

Не все БТР "Эйтан" и "Намер" получат "Црихон". Часть будут с ним, часть - останется с уже состоящей на вооружении турелью "Катланит" с 12.7-мм пулемётом. Пропорции между двумя вариантами вооружения не сообщаются. От себя замечу, что в 60-е гг. (до Шестидневной войны) полугусеничные БТР пехоты АОИ начали оснащаться 20-мм пушками. При этом на взвод (3 машины) пушку получал только 1 БТР (взводного сержанта).

Ссылки:

[*]Ракета с колёсного БТР по террористу на высоком этаже: пушка "Црихон" на "Эйтан", ynet, 05.06.19.

[*]Обсуждение на Фреш.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Eitan БТР
Merkava
Namer БТР
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