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Газета.ru

"Я в шоке": Зеленского расстроил завод по производству танка

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Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове

Глава Украины Владимир Зеленский посетил Харьков и был шокирован тем, что завод имени Малышева за 10 лет выпустил только один танк. В советское время, вспомнил президент страны, это предприятие выпускало в сотни раз больше за один год. Вместе с тем он обратил внимание на проблемы предприятия: большая задолженность по зарплатам сотрудникам, а также ненадлежащие условия труда. Он поручил кабмину разобраться с этим в ближайшие дни.

Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.

"У нас больше 10% предприятий "Укроборонпрома" находится именно на Харьковщине. Сейчас мы были на [Харьковском] авиационном заводе, были на легендарном заводе имени Малышева. Что там происходит… Вы знаете, во-первых, я в шоке", - приводит РИА "Новости" слова главы государства.

Он отметил, что такую реакцию у него вызвали слова директора предприятия, который заявил, что с 2009 года завод построил только один танк. "А статистика советских времен - 900 танков в год", - обратил внимание Зеленский.

Глава страны также указал на основные проблемы завода.

По словам украинского президента, на заводе транспортного машиностроения - "страшная задолженность по заработной плате - до четырех лет".

Он подчеркнул, что сотрудники предприятия получают низкие зарплаты, а также работают в ненадлежащих условиях. "Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура ноль градусов. Я извиняюсь, что перейду на такой язык, но мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали и чтобы у нас работали предприятия", - заявил глава государства.

Он поручил премьер-министру страны провести заседание правительства, чтобы найти решения для всех названных проблем. При этом, по мнению Зеленского, заседание должно пройти с участием правоохранительных органов. Причем выполнить его просьбу кабмин должен уже в ближайшие дни, вплоть до этих выходных.

Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева занимается выпуском двигателей, тепловозов и танков и входит в госконцерн "Укроборонпром", который объединяет более ста предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности. В частности, заводы разрабатывают и изготавливают оружие и технику, занимаются научной деятельностью и проводят экспортно-импортные операции.

Вместе с тем Зеленский пообещал, что государство погасит все задолженности по зарплате работникам предприятий "Укроборонпрома", передает УНИАН.

Ранее гендиректор госконцерна Айварас Абромавичус рассказал, что общая сумма долга предприятий составляет почти $430 млн, что равно 10,6 млрд гривен.

"Из того, что мы предварительно нашли, не является аудированным и с просроченной задолженностью, - объем составляет 10,6 млрд гривен ($429,8 млн). Таким образом, из всего кредитного портфеля, почти половина - 4,8 млрд гривен ($194,6 млн) - это просроченная задолженность", - сообщил он в интервью "Укринформу".

По словам Абрамавичуса, у украинского концерна есть "задолженность поставщикам в размере 4,2 млрд гривен ($170,3 млн)".

Что касается зарплаты, то он отметил, что на 43 предприятиях "Укроборонпрома" она возросла и составила более 445 млн гривен ($18,04 млн).

"Моя цель, как и цель всей моей команды, чтобы до конца года, вот эта цифра по 43 предприятиям и 445 млн гривен долгов была существенно ниже. Хотелось бы к новому году подойти с минимальной задолженностью перед людьми", - сказал он.

В то же время это не все статьи, по которым госконцерн остается должен. Так, предприятия за время работы задолжали 700 млн гривен ($28,38 млн) государству за неуплату налогов. Еще 415 млн гривен ($16,83 млн) должны быть начислены по спецпенсиям.

В настоящее время на Украине проходит расследование дела о махинациях в оборонной сфере. Так, в октябре был задержан бывший первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, что соответствует части 2 статьи 364 УК Украины.

Если его вина будет доказана, то приближенному экс-президента Украины Петра Порошенко может грозить от пяти до восьми лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Ранее "Наши гроши" опубликовали данные о том, что сын задержанного Игорь Гладковский якобы был участником коррупционной схемы. По информации СМИ, он с ведома руководства "Укроборонпрома" организовывал поставки контрабандных деталей, которые привозили из России. При этом стоимость их значительно завышалась - примерно в три раза. Детали, привозимые из соседнего государства, предназначались для военной техники государственных оборонных предприятий. Такая схема контрабандного ввоза якобы позволила Гладковскому-младшему вместе с партнерами совершить многомиллионные хищения в оборонном комплексе.

Как утверждают украинские СМИ, действия чиновников привели к убыткам в примерно 250 млн гривен (более $10 млн).


Ангелина Мильченко

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Украина
Компании
Завод им. Малышева
Укроборонпром
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3 комментария
№1
07.11.2019 07:21
Цитата, статья
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
- так это же хорошо, "Бодливой корове Бог рогов не дает "!
0
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№2
07.11.2019 14:34
Цитата, q
"Я в шоке"
Как Зверев...
0
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№3
07.11.2019 18:17
Цитата, beka1 сообщ. №2
Как Зверев...

так одной же профессии.

PS я про творчество, а не про то, что вы подумали. Х)))
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