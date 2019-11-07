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Деловая газета "Взгляд"

В США рассказали о пристальной слежке американского подводного флота за Россией

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ВМС США
ВМС США.
Источник изображения: www.belvpo.com

Подводный флот ВМС США отслеживает деятельность России в Средиземном море, заявил ведущий канала ABC News Дэвид Мьюир, который сутки провел на атомном подводном крейсере "Флорида".

По его словам, ВМС США пристально наблюдают за "активностью" Москвы в Средиземноморье, передает RT.

"Мы здесь далеко не одни. Россияне очень активно работают, а мы тоже активно работаем вслед за ними", – рассказал Мьюиру контр-адмирал Уильям Хьюстон, заместитель командующего 6-м флотом американских ВМС.

Подлодка "Флорида" несет боевое дежурство в восточном районе Средиземного моря. Мьюир был на ней во время "секретного задания" в понедельник, отмечается в материале ABC News.

"Флоридой" управляет команда из 160 человек. Она несет на борту более 100 ракет "Томагавк", семь из которых постоянно готовы к запуску. Подлодка может совершать погружения длительностью от 90 до 120 дней с помощью ядерного реактора. Также у нее есть восемь торпед для самообороны. Подводный ракетный крейсер всегда готов в случае необходимости принять на борт спецназ ВМС США, отмечается в статье. В одном из отсеков для них хранится арсенал оружия.

"Подлодка представляет собой лабиринт из узких коридоров и люков – матросам даже спать приходится между ракетами", – рассказал Дэвид Мьюир.

По его словам, ВМС США отправили подлодку в регион для того, чтобы "уравновесить наращивание Россией сил в Сирии".

"Россия продемонстрировала готовность применять ракетные удары с подлодок и в Черном море, уничтожая цели в Сирии – а теперь они, получается, уже здесь, в Средиземноморье?" – задал Мьюир вопрос контр-адмиралу.

"Именно так, они здесь, и мы очень-очень пристально за ними наблюдаем. Мы каждый божий день за ними следим", – ответил Хьюстон.

По словам ведущего, Москва недавно "поиграла своими подводными мышцами" в Баренцевом море, до этого испытала новую баллистическую ракету морского базирования. Именно в связи с этим "Флорида" оказалась в Средиземноморском регионе.

В конце октября норвежские СМИ заявили, что целая группа российских подлодок Северного флота провела крупнейшую со времен окончания холодной войны "подводную спецоперацию". Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.



Сергей Гурьянов

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