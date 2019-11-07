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Деловая газета "Взгляд"

ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"

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Кормовая часть корпуса подлодки 636.3 в сборочном цеху "Адмиралтейских верфей"
Кормовая часть корпуса подлодки 636.3 в сборочном цеху "Адмиралтейских верфей".
Источник изображения: © Минобороны России

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 ( "Варшавянка") Черноморского и Тихоокеанского флота отремонтируют с применением информационных моделей (ИМ), которые ранее разрабатывал бизнесмен Валерий Пшеничный, погибший в начале года в СИЗО.

Глава Технического управления ВМФ России контр-адмирал Игорь Зварич сообщил, что освоение инфомоделей для ремонта подлодок контролируется Военно-морским флотом, сообщает FlotProm.

"Инфомодели флотом востребованы и сейчас осваиваются. Они уже используются на Черноморском флоте, в перспективе то же самое применим на Тихоокеанском флоте при ремонте ДЭПЛ проекта 636.3. Систему ремонта подлодок на ТОФ планируется развернуть на основании полученного на ЧФ опыта", – рассказал Зварич.

Инфомодели используют не только для ремонта "Варшавянок", но и при обслуживании дизель-электрических подлодок проекта 677 ("Лада").

ИМ представляет собой единую базу данных, которая включает в себя трехмерные модели корпуса и различных систем подлодки, комплекты конструкторской, рабочей документации и элементы интерактивных электронных технических руководств. Информационные модели для ДЭПЛ проекта 636.3 и 677 создали специалисты компании "Новит Про", владельцем которой был бизнесмен Валерий Пшеничный.

В январе его задержали по подозрению в хищении 100 млн рублей при выполнении госконтракта для Минобороны. В феврале сообщалось, что он покончил с собой в СИЗО, однако в в деле появились странности – СМИ сообщили, что он мог погибнуть в результате жестоких пыток.

Пшеничного называли "русским Илоном Маском".



Сергей Гурьянов

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Страны
Польша
Россия
Персоны
Илон Маск
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
ТОФ
ЧФ
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8 комментариев
№1
07.11.2019 07:00
Такое очучение, что "Взгляд" и "Лента" заголовки для своих статеек получают из одного места?

Lenta.ru: "Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"
Взгляд: "ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
+3
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№2
07.11.2019 11:28
Цитата, Peter Tsk сообщ. №1
Такое очучение, что "Взгляд" и "Лента" заголовки для своих статеек получают из одного места?

Т.е. на 7+ год активной, повсеместной и обязательной практики российских СМИП это даже тут стало заметно? 8-))) Вау!!! Вот это прогрессище!!! Вот это стахановские темпы ! 8-)
На очереди осознание что не только заголовки СМИПы получают из одного(хорошо известного) места 8-)


А история и грустная и банальная... Очередной "наш Илон Маск" (как тебе такое, Илон Маск ?)

-----------
А какая суть "инфомодели"? Просто трёхмерная картинка? Всё? Как у дизайнеров?

---------
Цитата, q
Инфомодели используют не только для ремонта "Варшавянок", но и при обслуживании дизель-электрических подлодок проекта 677 ("Лада").

Не существует "подлодок проекта 677 ("Лада")". Существует одна единственная в "испытываемом" статусе.
-1
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№3
07.11.2019 12:29
Цитата, ID: 19334 сообщ. №2
Не существует "подлодок проекта 677 ("Лада")". Существует одна единственная в "испытываемом" статусе.
- как сладко врать! Если чего нет на Украине, то это не значит что этого нет в России.

Цитата
20 сентября ... на воду спустили дизель-электрическую подлодку Б-586  "Кронштадт" проекта 677 "Лада" (заводской заказ №01571). Это вторая подлодка проекта.







Все фото здесь: "Как спускали на воду подлодку "Кронштадт" (фоторепортаж)
0
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№4
07.11.2019 12:31
Американский Илон Маск, велком ту раша! Сотрудники российских СИЗО участвует в конкурсе за право принять этого великого инноватора. шУтка.
Peter Tsk, а известно, что стало с Пшеничным на самом деле?
Если сотрудничаешь с государством, загреметь в СИЗО очень просто. Впрочем, и если не сотрудничаешь вовсе - тоже.  Опасное это дело - что-то делать.
0
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№5
07.11.2019 12:33
Цитата, zhelezyaka сообщ. №4
Peter Tsk, а известно, что стало с Пшеничным на самом деле?
- лично мне нет.

Но, видимо придётся поузнавать... ИМХО, государству смерть этого человека не выгодна совершенно. А вот его соучастникам, или импортным зловредам (минутка  конспирологии) и т.д., -  вполне.
-1
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№6
07.11.2019 12:42
Цитата, ID: 19334 сообщ. №2
Т.е. на 7+ год активной, повсеместной и обязательной практики российских СМИП это даже тут стало заметно?
- мда, эти два частных издания скорее оппозиционные... и что мне должно было стать "на 7+ год" более заметным? Что они Россию стали полоскать усерднее? Так по моему ничего особо не изменилось?
-1
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№7
07.11.2019 12:49
Ну что, ID: 19334, стрёмно быть уличённым во лжи? [3] Давай, поставь ещё один минус! :))

Вот пока вы там на Украине врать себе (в первую очередь!) не перестанете не будет вам счастья. Даже в России.
+2
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№8
07.11.2019 14:37
Цитата, q
- мда, эти два частных издания скорее оппозиционные...
,,Взгляд" ни разу не оппозиционный.
0
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