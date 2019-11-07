Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"

Освоение информационных моделей (ИМ) для ремонта дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636.3 (шифр "Варшавянка") проходит успешно. Об этом изданию Mil.Press FlotProm сообщил глава Технического управления Военно-морского флота (ВМФ) России контр-адмирал Игорь Зварич.

"Инфомодели флотом востребованы и сейчас осваиваются. Они уже используются на Черноморском флоте [ЧФ], в перспективе то же самое применим на Тихоокеанском флоте при ремонте ДЭПЛ проекта 636.3. Систему ремонта подлодок на ТОФ [Тихоокеанский флот] планируется развернуть на основании полученного на ЧФ опыта", — сказал военный.

Как пишет Mil.Press FlotProm, речь идет о трехмерных ИМ субмарин проектов 636.3 и 677, созданных специалистами петербургской компании "НовИТ Про".

В апреле 2018 года "Новая газета" сообщила, что инженер Валерий Пшеничный, основавший данную фирму и называемый друзьями и коллегами "русским Илоном Маском", умер в следственном изоляторе (СИЗО) из-за пыток и изнасилований. Пшеничному принадлежит идея создания полного виртуального макета субмарины и возможности при помощи мобильного дата-центра проведения ее дистанционного ремонта. Последнее решение инженер не успел запатентовать, поскольку в январе 2018 года был арестован.