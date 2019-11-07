"Поставим на боевое дежурство": Путин рассказал о новом оружии

Путин объяснил, зачем России уникальное оружие
Российское оружие служит гарантом безопасности страны, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что государство продолжит наращивать свой боевой потенциал и поставит на боевое дежурство системы вооружения, "которого пока нет у других стран". Вместе с тем он заверил, что это не означает, что Россия будет кому-то угрожать.
Новое российское оружие создано для того, чтобы гарантировать государству безопасность, учитывая растущие угрозы, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", - сказал глава государства на встрече с высшими офицерами и прокурорами. Она состоялась в Кремле в связи с их назначением на вышестоящие должности.
По его словам, новое оружие не является "поводом для того, чтобы кому-то угрожать". "Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения", - подчеркнул он.
На встрече с представителями ведомств Путин особое внимание уделил интенсивной боевой подготовке. "За этот год количество учений выросло на четверть. Важно и дальше повышать профессиональный уровень офицеров и солдат, укреплять дисциплину и моральный дух в войсках, в этом залог боеспособности Вооруженных сил", - уверен глава государства.
В середине октября тема российского вооружения поднималась в интервью Путина телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. Тогда он отметил, что российские разработчики продолжают трудиться над передовым вооружением и после того, как создали новое гиперзвуковое оружие, не имеющее мировых аналогов.
"Это ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится", - обратил внимание глава государства. Он добавил, что уже знает, над чем работают ученые, инструкторы и инженеры.
Тогда же он сказал, что Россию "не может не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью". Говоря об этом, Путин напомнил, что в 2002 году американские власти вышли из Договора по противоракетной обороне, "который являлся краеугольным камнем всей системе стратегической безопасности в мире, потому что ограничивал возможности создания противоракетной обороны". Смысл документа состоял в том, "чтобы ни у одной из сторон не возникало иллюзий, что она может победить в ядерной войне", добавил глава России.
Но США вышли из этого соглашения. Власти этой страны, по словам Путина, хотели "обеспечить себе явные стратегические преимущества" и считали, что у них будет ПРО, а у России нет, в связи с чем она будет более уязвима, чем Соединенные Штаты.
Владимир Путин отметил, что у российских специалистов получилось это сделать. "Системы ПРО работают против баллистических ракет, летящих по баллистической траектории, а мы, кроме того, что их (баллистические ракеты) усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока ни у кого в мире нет", - рассказал он журналистам, добавив, что "так или иначе, все это привело к определенной гонке вооружений, и это уже состоявшийся факт".
Тогда же он напомнил, что в этом году был окончательно расторгнут Договор по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он отметил, что выход США из этого соглашения является ошибочным шагом, так как разногласия можно было и по-другому решить.
"Мне озабоченности США, кстати, понятны. Я с пониманием отношусь. Другие страны развивают эти виды вооружений, а Россия и США сами себя ограничили в этом", - выразил свое мнение Путин, отметив, что "ломать договоры не стоило".
ДРСМД прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Противоречия возникли, когда Вашингтон начал обвинять Москву в нарушении договора. Вслед за этим власти Соединенных Штатов объявили в начале года, что намерены в одностороннем порядке покинуть соглашение. Российская сторона отвергает все обвинения, заявляя, что выполняет все пункты ДРСМД. Кроме того, у России, в свою очередь, тоже были вопросы по поводу выполнения обязательств самими американцами.
Ангелина Мильченко