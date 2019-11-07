"Поставим на боевое дежурство": Путин рассказал о новом оружии

Путин объяснил, зачем России уникальное оружие

Российское оружие служит гарантом безопасности страны, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что государство продолжит наращивать свой боевой потенциал и поставит на боевое дежурство системы вооружения, "которого пока нет у других стран". Вместе с тем он заверил, что это не означает, что Россия будет кому-то угрожать.

Новое российское оружие создано для того, чтобы гарантировать государству безопасность, учитывая растущие угрозы, заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что Россия и дальше будет наращивать свой оборонный потенциал.

"Наши армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", - сказал глава государства на встрече с высшими офицерами и прокурорами. Она состоялась в Кремле в связи с их назначением на вышестоящие должности.

По его словам, новое оружие не является "поводом для того, чтобы кому-то угрожать". "Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения", - подчеркнул он.

На встрече с представителями ведомств Путин особое внимание уделил интенсивной боевой подготовке. "За этот год количество учений выросло на четверть. Важно и дальше повышать профессиональный уровень офицеров и солдат, укреплять дисциплину и моральный дух в войсках, в этом залог боеспособности Вооруженных сил", - уверен глава государства.

В середине октября тема российского вооружения поднималась в интервью Путина телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. Тогда он отметил, что российские разработчики продолжают трудиться над передовым вооружением и после того, как создали новое гиперзвуковое оружие, не имеющее мировых аналогов.

"Это ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится", - обратил внимание глава государства. Он добавил, что уже знает, над чем работают ученые, инструкторы и инженеры.

Тогда же он сказал, что Россию "не может не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью". Говоря об этом, Путин напомнил, что в 2002 году американские власти вышли из Договора по противоракетной обороне, "который являлся краеугольным камнем всей системе стратегической безопасности в мире, потому что ограничивал возможности создания противоракетной обороны". Смысл документа состоял в том, "чтобы ни у одной из сторон не возникало иллюзий, что она может победить в ядерной войне", добавил глава России.

Но США вышли из этого соглашения. Власти этой страны, по словам Путина, хотели "обеспечить себе явные стратегические преимущества" и считали, что у них будет ПРО, а у России нет, в связи с чем она будет более уязвима, чем Соединенные Штаты.

Российский президент напомнил, как тогда еще предупреждал американских представителей, что Россия не будет тратить десятки миллиардов на подобные системы. Тем не менее страна будет сохранять стратегический баланс, разрабатывая такие "ударные комплексы, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО".

Владимир Путин отметил, что у российских специалистов получилось это сделать. "Системы ПРО работают против баллистических ракет, летящих по баллистической траектории, а мы, кроме того, что их (баллистические ракеты) усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока ни у кого в мире нет", - рассказал он журналистам, добавив, что "так или иначе, все это привело к определенной гонке вооружений, и это уже состоявшийся факт".

Тогда же он напомнил, что в этом году был окончательно расторгнут Договор по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он отметил, что выход США из этого соглашения является ошибочным шагом, так как разногласия можно было и по-другому решить.

"Мне озабоченности США, кстати, понятны. Я с пониманием отношусь. Другие страны развивают эти виды вооружений, а Россия и США сами себя ограничили в этом", - выразил свое мнение Путин, отметив, что "ломать договоры не стоило".

ДРСМД прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Противоречия возникли, когда Вашингтон начал обвинять Москву в нарушении договора. Вслед за этим власти Соединенных Штатов объявили в начале года, что намерены в одностороннем порядке покинуть соглашение. Российская сторона отвергает все обвинения, заявляя, что выполняет все пункты ДРСМД. Кроме того, у России, в свою очередь, тоже были вопросы по поводу выполнения обязательств самими американцами.

Ангелина Мильченко