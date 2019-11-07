ВКС России "прожарили" вакуумными бомбами бандформирования в Сирии

По данным из социальных сетей российская авиация нанесла серию ударов по позициям группировок "Хайят Тахрир аш-Шам" и "Исламской партии Туркестана" (запрещены в РФ) на юге и западе провинции. Если раньше обычно ВКС РФ использовала обычные фугасные боеприпасы, то в этот раз были применены термобарические бомбы, в просторечье именуемые вакуумными.

По имеющейся информации Free News, бомбардировке подверглись базы исламистов в окрестностях городов Маарат-эн-Нуман, Джиср-эш-Шугур и н.п. Шейх-Мустафа. Целью стали лагеря и скопления живой силы бандформирований.

На данный счет пока никаких официальных комментариев нет. Впрочем, термобарические боеприпасы ранее неоднократно показали свою эффективность против личного состава противника.

Отметим, что российские разработчики в свое время (ред. – ВПК) назвали свою вакуумную бомбу "папой всех бомб". При этом наша авиабомба по всем параметрам существенно превосходит свой американский аналог. Масса взрывчатого вещества в российской бомбе меньше, но при этом она получилась более мощной в 4 раза.

Температура в эпицентре ее взрыва выше в 2 раза, а общая площадь поражения превосходит ее американский аналог почти в 20 раз.

Заметим, что по своему характеру, вакуумные бомбы можно сравнить с тактическими ядерными зарядами сверхмалой мощности. При этом в отличие от оружия массового поражения они не загрязняют атмосферу и поверхность земли, а также у них отсутствует радиационный эффект поражения.