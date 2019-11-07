Путин заявил о готовности России стимулировать мир к процессу разоружения

МОСКВА, 6 ноября/ Радио Sputnik. Россия продолжит наращивать свой оборонный потенциал, но готова сделать все, чтобы стимулировать "разоруженческий процесс". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает телеканал "Звезда".
По словам Путина, армия и флот России доказали свою эффективность и будут продолжать наращивать оборонный потенциал, однако это не повод "для того, чтобы кому-то угрожать". Россия в первую очередь стремится к исключительно сохранению гарантии безопасности своей территории "с учетом растущих угроз".
В будущем, по словам российского лидера, планируется ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого на данный момент нет у других стран.
Ранее радио Sputnik сообщило, что при атаке на погранзаставу в Таджикистане в ночь на 6 ноября было уничтожено 15 боевиков.