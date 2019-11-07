Путин заявил о готовности России стимулировать мир к процессу разоружения

Президент РФ Владимир Путин выступает во время встречи с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий.

МОСКВА, 6 ноября/ Радио Sputnik. Россия продолжит наращивать свой оборонный потенциал, но готова сделать все, чтобы стимулировать "разоруженческий процесс". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает телеканал "Звезда".

"Мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз", – сказал российский лидер на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

По словам Путина, армия и флот России доказали свою эффективность и будут продолжать наращивать оборонный потенциал, однако это не повод "для того, чтобы кому-то угрожать". Россия в первую очередь стремится к исключительно сохранению гарантии безопасности своей территории "с учетом растущих угроз".

В будущем, по словам российского лидера, планируется ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого на данный момент нет у других стран.

Ранее радио Sputnik сообщило, что при атаке на погранзаставу в Таджикистане в ночь на 6 ноября было уничтожено 15 боевиков.