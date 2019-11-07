Вьетнам и Куба попросили ФСИН России помочь в подготовке сотрудников

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ФСИН России уже готовит сотрудников для стран СНГ, а Вьетнам и Куба просят о содействии в кадровом вопросе, сообщил замдиректора службы Валерий Максименко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ФСИН может готовить сотрудников пенитенциарных учреждений для других государств.

"У нас есть успехи, наработки, методики, мы можем готовить специалистов. Мы и сейчас обучаем специалистов из разных стран. Из стран СНГ обучаем партнеров. Нас просит оказать помощь Республика Вьетнам, кубинцы", - сказал Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".