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Российская газета

Стрельба с двух колес: китайский мотоспецназ сняли на видео

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В интернете появилось видео, на котором показаны необычные стрелковые упражнения китайских спецназовцев.

Речь идет об отработке навыков стрельбы из автомата с двухколесного мотоцикла. Короткий ролик выложен на YouTube-канале Чингиса Дамбиева.

На видео демонстрируется, как мотоциклист разгоняет свою двухколесную машину и, привстав, берет наизготовку автомат. Результатов выстрелов не показано, но судя по всему, такие упражнения призваны отработать необходимую технику действий при стрельбе с движущегося двухколесного транспорта

При этом нужно удерживать машину и вести прицельную стрельбу.


Руслан Мельников

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Страны
Китай
Проекты
ИТ
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1 комментарий
№1
07.11.2019 17:22
Сдаётся мне, это примерно та же фигня, что и стрельба из наших "летающих танков" налету. Что-то мне подсказывает, что военные всё же редко ездят по очень ровным дорогам, а при езде по кривой, грунтовой дороге с поворотами так, не держать совсем за руль, не постреляешь да и трясти будет слишком сильно. В общем, реальностью это станет не раньше, чем боеприпасы станут самонаводящимися и "выстрелил и забыл".
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