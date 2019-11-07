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Деловая газета "Взгляд"

Индия попросила ускорить поставки С-400

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Процесс пополнения боезапаса комплексов С-300 и С-400 занимает слишком много времени. Фото с сайта www.mil.ru
Процесс пополнения боезапаса комплексов С-300 и С-400 занимает слишком много времени. Фото с сайта www.mil.ru.

Индийская сторона выплатила первый транш за российские ЗРС С-400, при этом Нью-Дели намерена максимально ускорить их поставки, сообщает газета Economic Times со ссылкой на источник.

"Первая партия в размере 15% за сделку по С-400 задержалась на несколько месяцев. Но сейчас оплата проведена. Россия заверила Индию, что будет придерживаться первоначального графика поставок. Индия, однако, пытается их максимально ускорить", – передает ТАСС слова источника издания.

Он утверждает, что Нью-дели выплатил Москве около 850 млн долларов.

Вопрос об ускорении поставок, по данным газеты, должен был обсуждаться на встрече министра обороны Индии Раджнатха Сингха с главой Минобороны России Сергеем Шойгу в среду в Москве на заседании российско-индийской межправкомиссии.

До этого министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планы военного и военно-технического сотрудничества России и Индии выполняются успешно, однако требуют корректировки. В какой части они должны быть скорректированы, он не уточнил.

Ранее сообщилось, что Россия поставит Индии С-400 на сумму в 5,93 млрд долларов.


Сергей Гурьянов

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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