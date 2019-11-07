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Деловая газета "Взгляд"

Путин призвал укреплять дисциплину и моральный дух в армии

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент Владимир Путин заявил о необходимости повышать профессиональный уровень офицеров и солдат, укреплять дисциплину и моральный дух в войсках.

В среду президент встретился с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

"Отмечу, что за этот год количество учений выросло на четверть. Важно и дальше повышать профессиональный уровень офицеров и солдат, укреплять дисциплину и моральный дух в войсках, в этом залог боеспособности Вооруженных сил", – сказал Путин, передает РИА "Новости".

Он также поставил прокуратуре задачу с повышенным вниманием следить за движением средств, выделенных на гособоронзаказ. Кроме того, глава государства напомнил, что прокуратура должна надзирать за неукоснительным исполнением законов в трудовой, социальной, природоохранной сферах, а также в области деятельности по улучшению предпринимательского делового климата.

"Успешная борьба с коррупцией, криминалом прямо зависит от профессионализма сотрудников Следственного комитета РФ. Ваша задача - ориентироваться на самые высокие стандарты ведения следствия", – сказал Путин.

Также Путин сказал, что нужно улучшить в работе МВД и ФСИН.


Алина Назарова

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ
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