В метрах от земли: экстремальный полет самолета Л-39 на сняли на видео

В Сети обсуждают эффектные видеокадры с участием учебно-боевого Л-39 "Альбатрос". Съемка проводилась где-то в пустыне. Над группой, состоящей из нескольких человек, на высоте всего лишь в несколько метров на большой скорости с оглушающим ревом пронесся этот небольшой реактивный самолет.

So a US private owned L39 Albatros (not iraqi as previously posted) likely used for a movie with its Gimbal ..but very cool low pass pic.twitter.com/sg1r0CnX9j — Harry Boone (@towersight) November 6, 2019

Первоначально делалось предположение, что действия происходят в какой-то "горячей точке". Попавшие в кадр люди - с радиостанциями и в военной форме, рядом находится армейский автомобиль Humvee.

Однако при внимательном рассмотрении видно, что самолет не приспособлен для применения какого-либо оружия и имеет опознавательные знаки и характерный камуфляж военно-воздушных сил Чехии. Не исключено, что этот "Альбатрос" американский и находится в частном владении.

Есть предположения, что крылатая машина задействована в создании какого-то фильма - впереди снизу подвешен контейнер, где может находиться видеокамера. Не исключено, что скоро мы увидим этот пролет уже непосредственно с борта "элки".

Разработанный и выпускавшийся в ЧССР Л-39 был основным учебно-боевым самолетом в советских военно-воздушных силах, а также в большинстве стран Варшавского договора и государствах, ориентировавшихся на Восточный блок. Он до сих пор находится на вооружении десятков стран мира. Например, в качестве легкого штурмовика применяется в Сирии и Ливии.

Большое количество таких самолетов попало к частным владельцам. В США, например, существуют даже летающие на них пилотажные группы.

Алексей Моисеев