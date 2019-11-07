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Газета.ru

"Удобное место": заставу в Таджикистане атаковали боевики ИГ

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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались боевиками ИГ

На погранзаставу на таджикско-узбекской границе в ночь на 6 ноября напали террористы запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ), сообщили в Таджикистане. Ранее отмечалось, что 20 нападавших были вооружены, а их лица - скрыты масками. В результате 15 боевиков ликвидировали. При этом в ходе спецоперации погибли и два силовика.

Напавшие на заставу на таджикско-узбекской границе оказались боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) (ИГ), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана. Уточняется, что они 3 ноября проникли в Кубодиенский район Таджикистана со стороны уезда Калаи-Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана и готовили теракты.

На допросе террористы признались, что пограничная застава "Ишкобод" была для них "наиболее удобным местом".

Ранее в ГКНБ агентству сообщили, что в ночь на 6 ноября в 03:23 20 боевиков в масках и с огнестрельным оружием атаковали погранзаставу на таджикско-узбекской границе. Это произошло на заставе №4 "Ишкобод" отряда "Султанабад" в 60 км к западу от Душанбе. Во время нападения неизвестные захватили пять автоматов.

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", - сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Жертвами перестрелки также стали один солдат пограничных войск и один милиционер. По данным МВД Таджикистана, в ходе операции силовых структур также удалось уничтожить четыре автомобиля нападавших.

"Оставшиеся четыре члена группы, бежавшие в направлении селения Эсанбой района Рудаки, были задержаны", - указали в сообщении ведомства.

МВД также опубликовало фотографии с места нападения. На кадрах видны сгоревшие автомобили, а на дороге разбросаны магазины от автоматов.

На месте происшествия создали оперативно-следственную группу, проводится расследование.

В пограничном ведомстве Узбекистана сообщили, что они знают об инциденте и изучают ситуацию. Представитель погранвойск Службы государственной безопасности отметил в беседе с РИА "Новости", что узбекская сторона находится в контакте с таджикскими коллегами.

После случившегося в Душанбе и его пригородах ввели особый режим безопасности. Некоторое время общественные места столицы будут тщательно охраняться, а силовики будут проверять автомобили с тонировкой.

Погранзастава, о которой идет речь, находится в районе Рудаки примерно в 50 км к западу от столицы, на таджикско-узбекской границе, протяженность которой составляет более 1,33 тыс. км.

О том, что в странах ШОС (Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан) сохраняется опасность распространения терроризма, незаконного оборота наркотиков и международной организованной преступности из Афганистана, 1 ноября заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько. Он обратил внимание, что на сегодняшний день усилилось афганское "крыло" ИГ: в Афганистане сейчас находятся около 10 тыс. боевиков запрещенной террористической группировки.

По его словам, ШОС поддерживает усилия правительства и народа Афганистана по восстановлению мира, экономического развития страны и купирования исходящих с ее территории вызовов и угроз.

В середине весны начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных сообщил, что после поражения в Сирии "Исламское государство" (организация запрещена в России) смещает свои интересы в страны СНГ.

Он уточнил, что цели террористов - Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Армения. Как рассказал Ильиных, сторонники террористической группировки планируют сформировать сеть, которая позволит совершать теракты по всему миру.

Одно из происшествий с участием боевиков ИГ в Таджикистане произошло 1 августа прошлого года. Там нейтрализовали подпольную террористическую ячейку, члены которой планировали атаковать 201-ю российскую базу в Душанбе, сообщили в пресс-службе общественных связей Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Столичный суд приговорил к 26 годам лишения свободы двоих основателей террористической ячейки "Партии исламского возрождения Таджикистана" (ПИВТ) - Фахриддина Гулова и Махмуджона Азамова. Другим членам организации дали по восемь лет тюрьмы. Всех осужденных суд признал виновными в наемничестве и терроризме.

ПИВТ - это оппозиционная исламистская политическая партия, которая была основана в Таджикистане в 1990 году. В этой стане организация запрещена.

Причем 14 членов ее ячейки были задержаны еще в феврале 2018 года, но подробности спецоперации держались в секрете до вынесения судебного решения. Боевики собирались совершить теракты во время празднования Навруза.

В частности, их план предполагал проникновение на российскую военную базу.

Как сообщили в комитете нацбезопасности, террористы проходили спецподготовку в районе города Джелалабад в Афганистане. Затем они участвовали в боевых действиях в составе ИГ. Боевую подготовку террористов финансировала сама ПИВТ.


Кристина Сизова

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