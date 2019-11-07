Европа не имеет защиты от российских баллистических ракет

Военные эксперты сомневаются в эффективности американской глобальной системы ПРО

Пентагон не протестировал сухопутный противоракетный комплекс Иджис Эшор (Aegis Ashore) в должной мере. И это означает, что Европа в настоящий момент может оказаться беззащитной против ракетных ударов со стороны Ирана или России. Об этом пишет американское издание National Interest. Далее идут пояснения, что программа тестирования станций Aegis Ashore содержит восемь пунктов, каждый из которых обязателен к исполнению. Их них проведены испытания только по семи пунктам. То есть, программа тестирования выполнена лишь на 64%. Более того из-за подрядчиков проведение в рабочее состояние польской станции Aegis Ashore задерживается на 18 месяцев. Первая фаза готовности европейского противоракетного зонтика завершена в 2012 году, в ходе нее были введены в строй различные объекты включая командный центр в Германии и радиоэлектронную станцию обнаружения в Турции. Вторая фаза завершилась с пуском в эксплуатацию румынского поста Aegis Ashore в 2016 году. Как известно к настоящему времени она уже один раз выводилась из эксплуатации из-за возникшей необходимости проведения на ней дополнительных работ. Армия США разместила в Румынии одну из своих семи батарей сухопутного комплекса ПРО THAAD. Это было сделано на время, пока с развернутой здесь ранее системой противоракетной обороны США Aegis Ashore велись работы по запланированному обслуживанию и модернизации.

Но основные задержки начались на третьей фазе, связанной со строительством поста ПРО в Польше. Румынский и польский посты ПРО являются частью глобальной системы Aegis, основу которой составляет морская компонента. Каждый сухопутный пост включает в себя комплекс обнаружения SPY-1 и стационарные пусковые установки противоракет SM-3.

Боезапас каждого из постов рассчитан на перехват нескольких баллистических ракет по объектам в Европе с восточного направления без перезарядки пусковых установок. Изначально планировалось проверить возможность совершения "пяти перехватов ракет в трех тестах, включая тесты для оценки способности проведения одновременных перехватов нескольких ракет. Текущий план уменьшает количество тестов на перехват и не включает в себя тесты одновременного перехвата группы целей, пока не будет завершена третья фага готовности европейской системы ПРО. Уменьшение количества тестов, по мнению специалистов, не дает полной картины готовности Aegis Ashore к эффективному функционированию.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО