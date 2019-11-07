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Военное обозрение

Появилось видео, где шведских женщин призывают вступать в вооружённые силы

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Очередное духоподъёмное творчество представили вооруженные силы Швеции. В новом видеоролике, загруженном на официальный YouTube-канал министерства обороны, упомянута важная роль женщин-военнослужащих в повседневной работе подразделений.

Источник изображения: topwar.ru

Это не первый клип подобного рода. Ранее канал Frsvarsmakten уже неоднократно критиковался подписчиками за чрезмерный упор в сторону активного феминизма и толерантности, в ущерб освещению работы собственно армии, флота и авиации. Зрители утверждали, что подобные клипы, вместо привлечения на службу новых граждан, имеют ровно обратный эффект.

Следует упомянуть, что подобные, политически выверенные темы нередко присутствуют и на официальном канале вооруженных сил соседней Норвегии – Forsvaret, но там с недовольными поступили проще, весьма демократично закрыв возможность обсуждения роликов вообще.

Шведы же прислушались к зрителям и подача информации стала более сбалансированной, а качество контента, по отзывам, возросло.

В комментариях пользователей под видео также не обошлось и без традиционной в Швеции "русской темы". В частности, были упомянуты президент РФ Владимир Путин и остров Готланд, который, по мнению ряда местных СМИ, находится "под угрозой вторжения со стороны россиян".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Швеция
Персоны
Путин Владимир
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