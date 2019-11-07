США помогут Израилю построить укреплённые ангары для F-35i "Adir"

Израильские СМИ сегодня сообщают о том, что Пентагон выделил несколько десятков миллионов долларов для строительства укрытий для средств авиации. Официально назначение этих укрытий не озвучивается, но репортёры издания Israel Defense пишут о том, что укреплённые ангары предназначаются для размещения истребителей пятого поколения F-35i "Adir".

Источник изображения: topwar.ru

В сообщениях говорится о том, что общая площадь специальных ангаров составит 252 тыс. кв. метров. При этом выделяемая под каждый укреплённый ангар территория – около 4000 кв. метров.

Проектировкой сооружений занимаются израильские специалисты совместно с представителями инженерного корпуса армии США. Отмечается, что американские военные инженеры посещали территории, запланированные под будущий объект, в августе этого года.

По последним данным, укрепления для размещения F-35 ВВС ЦАХАЛ разместят на территории авиабазы "Увда". Это южная часть Израиля. Одной из решаемых задач, как отмечают военные эксперты, является защита новейших средств боевой авиации "от возможного иранского ракетного удара".

Также добавляется, что сохраняется "угроза применения беспилотников против военных объектов". В этой связи ЦАХАЛ занимается планомерным развитием своей системы противоракетной-противовоздушной обороны, включающей различные комплексы, в том числе "Железный купол".