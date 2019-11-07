В Киев прибыла миссия НАТО для оценки проведённых реформ

На Украину прибыла очередная миссия НАТО, которая проведет оценку выполнения страной национальной программы подготовки к членству в альянсе. Об этом сообщает пресс-служба Миссии Украины при НАТО.

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По данным пресс-службы, эксперты из состава миссии проведут встречи с представителями почти всех центральных органов исполнительной власти, привлеченных к выполнению годовой национальной программы, которая является основной при подготовке Украины к членству в альянсе. Миссия будет работать в Киеве с 6 по 8 ноября. По итогам визита члены комиссии подготовят рекомендации о выполнении программы, которые потом будут представлены на заседании стран-участниц НАТО. Это уже второй визит за последнее время функционеров альянса на Украину.

Еще неделя не прошла после визита миссии Североатлантического совета НАТО на Украине, а Киев снова посещает делегация альянса, теперь уже на экспертном уровне

- сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что 11 декабря в штаб-квартире НАТО пройдет последнее в этом году заседание комиссии Украина-НАТО, на котором будет подведены окончательные итоги выполнения программы по интеграции Украины в НАТО в текущем году и будут намечены очередные преобразования на следующий год.

Посетивший Украину на прошлой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал, что "двери НАТО для Украины остаются открытыми", но для вступления в альянс необходимо провести множественные реформы.