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Российская газета

Путин заявил о планах поставить на боевое дежурство уникальное оружие

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Источник изображения: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Россия готова сделать все, чтобы способствовать процессу разоружения, но будет усиливать свою военную мощь - не для угроз, а для обеспечения безопасности. Об этом заявил президент на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

"Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", - подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Но это не повод, чтобы кому-то угрожать, сказал глава государства. "Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз", - заверил Владимир Путин.

За этот год количество учений выросло на четверть, сказал президент и призвал и дальше повышать профессиональный уровень офицеров и солдат, укреплять дисциплину и моральный дух в войсках. В этом - залог боеспособности Вооруженных сил.


Кира Латухина

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