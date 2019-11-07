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Российская газета

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" пересек экватор в золотой точке

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" пересек экватор в так называемой золотой точке - с нулевым меридианом. По этому поводу на корабле прошел праздник День Нептуна.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Он рассказал, что в ходе праздника, по морской традиции, членов экипажа обливали забортной водой на вертолетной площадке. Кстати, температура воды - плюс 22 градуса, а воздуха - 27.

Каждый моряк получил свидетельство о пересечении экватора в точке, с которой начинается отсчет земных координат. Корабль продолжит выполнение задач в Гвинейском заливе Атлантического океана. Планируется деловой заход в порт одного из государств на западном побережье Африки.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в дальний поход 3 июля. Он уже преодолел около 23 тысяч морских миль. Совершил заходы в Алжир, Египет, Грецию, Турцию и Кипр.


Светлана Цыганкова (Мурманская область)

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Страны
Алжир
Гвинея
Греция
Египет
Кипр
Турция
Проекты
1164 Атлант
СФ
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