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ЦАМТО

Компания Schiebel заключила контракт на поставку БЛА S-100 ВМС Таиланда

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БПЛА SAMCOPTER S-100
БПЛА SAMCOPTER S-100.
Источник изображения: www.arms-expo.ru

ЦАМТО, 6 ноября. Австрийская компания Schiebel Aircraft GmbH объявила о подписании по итогам тендера с управлением закупок ВМС Таиланда первого контракта на поставку беспилотного авиационного комплекса с БЛА S-100 "Камкоптер".

Соглашение было подписано в Бангкоке главным исполнительным директором Schiebel Ханнесом Хечером (Hannes Hecher) и генеральным директором управления закупок ВМС Таиланда адмиралом Прахачартом Сирисаватом (Prachachart Sirisawat) и утверждено главнокомандующим ВМС Таиланда.

Как планируется, заказанный комплекс будет поставлен в 2020 году на базу в округе Пакфананг провинции Накхонситхаммарат и будет применяться с борта фрегатов ВМС Таиланда для сбора информации, наблюдения и разведки на суше и на море.

Это первый случай поставки БЛА с вертикальным взлетом и посадкой ВМС Таиланда для применения на море.

В целях обеспечения плавного перехода к организации обслуживания техники и реализации компенсационных программ Schiebel сотрудничает с компанией MoraThai Defense Company Limited из Бангкока.

Австрийская компания не раскрывает стоимость продажи и количество заказанных БЛА.

Ранее ЦАМТО сообщал, что управление закупок ВМС Таиланда в сентябре 2019 года выбрало Schiebel победителем тендера на поставку БЛА вертолетного типа для их применения с борта надводных боевых кораблей ВМС Таиланда. В финале конкурса также оценивался разработанный Kasama Helicopters Company Limited БЛА DTI RTN KSM150, который, как было заявлено, отличался чрезмерно высоким уровнем шума и неудовлетворительными летными характеристиками. Как сообщалось, предложенная компанией Schiebel стоимость одного беспилотного комплекса составила 266,602 млрд. бат (8,727 млн. долл.).

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Таиланд
Продукция
s-100 БАК
ПАК ФА
Проекты
2020-й год
БПЛА
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