Российский генерал назвал особенности войн будущего

Современные вооруженные конфликты показывают, что война будущего будет отличаться динамичностью, высокой технологичностью и уходом от прямых масштабных боев. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" рассказал генерал-майор Сергей Чеботарев, командующий Амурским общевойсковым объединением Восточного военного округа.

- Окопной войны в классических формах, как мы привыкли видеть из фильмов о Великой Отечественной войне, скорее всего, не будет, - подчеркнул генерал. На основании этого в российской армии используются новые принципы планирования и ведения боевых действий: тактика уже была отработана на некоторых учениях. В частности - в октябре на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае.

В течение недели мотострелковое соединение под командование полковника Александра Шершнева вело маневренную оборону, занимаясь постоянным контролем и прогнозированием действий условного противника, действуя на опережение.

- При маневрах были применены новые способы тактической маскировки. Трехтысячная группировка действовала решительно, настойчиво и нестандартно.Была развернута система демонстративно-отвлекающих наступательных действий на флангах обороны, организованы поисково-разведывательные рейды, отработаны сковывающие огневые удары средств артиллерии совместно с расчетами радиоэлектронной борьбы, а также ряд других нововведений, - пояснил генерал. По его словам, состоятельность принятых нестандартных тактических решений получила практическое подтверждение.

Сергей Чеботарев также отметил устойчивую связь и средства радиоэлектронной борьбы как главные направления повышения боеспособности современной армии. Отдельно он выделил недавно поступивший в распоряжение комплекс "Борисоглебск-2", станции спутниковой связи "Ливень".

Майя Бирюкова