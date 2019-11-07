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Российская газета

Российский генерал назвал особенности войн будущего

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Источник изображения: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Современные вооруженные конфликты показывают, что война будущего будет отличаться динамичностью, высокой технологичностью и уходом от прямых масштабных боев. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" рассказал генерал-майор Сергей Чеботарев, командующий Амурским общевойсковым объединением Восточного военного округа.

- Окопной войны в классических формах, как мы привыкли видеть из фильмов о Великой Отечественной войне, скорее всего, не будет, - подчеркнул генерал. На основании этого в российской армии используются новые принципы планирования и ведения боевых действий: тактика уже была отработана на некоторых учениях. В частности - в октябре на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае.

В течение недели мотострелковое соединение под командование полковника Александра Шершнева вело маневренную оборону, занимаясь постоянным контролем и прогнозированием действий условного противника, действуя на опережение.

- При маневрах были применены новые способы тактической маскировки. Трехтысячная группировка действовала решительно, настойчиво и нестандартно.Была развернута система демонстративно-отвлекающих наступательных действий на флангах обороны, организованы поисково-разведывательные рейды, отработаны сковывающие огневые удары средств артиллерии совместно с расчетами радиоэлектронной борьбы, а также ряд других нововведений, - пояснил генерал. По его словам, состоятельность принятых нестандартных тактических решений получила практическое подтверждение.

Сергей Чеботарев также отметил устойчивую связь и средства радиоэлектронной борьбы как главные направления повышения боеспособности современной армии. Отдельно он выделил недавно поступивший в распоряжение комплекс "Борисоглебск-2", станции спутниковой связи "Ливень".


Майя Бирюкова

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Россия
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Борисоглебск-2
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4 комментария
№1
07.11.2019 11:19
Военный пенсионер имеет больше свободного времени чем генерал. Поэтому комментарий не маленький.
Рассуждая гипотетически, причиной войны России с некоторыми странами НАТО станет то, что Прибалтика и Польша создадут неприемлемые проблемы для территориальной целостности России.
  В ответ получат материальный и моральный ущерб от Вооруженных Сил Российской Федерации. НАТО в лице Германии, Великобритании, США и других стран дистанцируется от попавших под встречно упреждающий удар «младо европейцев» и громко требует прекращения огня  от участников конфликта. Параллельно вводится полная экономическая и гуманитарная  блокада России.  Где, союзники не смогут обеспечить блокаду силой, применят саботаж и диверсии. Такая блокада неизбежна и очень неприятна.
    Проявившие агрессию в отношении граждан России,  бригады вооруженных сил Польши или Румынии попадут  под массированный удар ВКС, ракет малой и средней дальности, ракетных систем залпового огня,  кораблей Балтийского и Черноморского флотов.   Места сосредоточения танков «Абрамс» и «Леклерк» в кратер вулкана желательно не превращать. В этом нет военной необходимости. Но присутствует политическая целесообразность в их сохранности. Так как трупы танкистов из некоторых стран не лучший аргумент для послевоенного диалога.
    Потенциала общевойсковых армий России юго-западного и северо-западного направления, с учетом фланговых группировок в Крыму и Калининграде, для ведения межгосударственной войны в Европе и для отражении агрессии НАТО в 2019 году, достаточно.
  Наличными средствами армий будет нанесен встречно-упреждающий огневой удар  на всю глубину территории страны агрессора. По всей инфраструктуре, имеющей отношение к войне, включая и дорожную сеть.
  Особая забота магистральным трубопроводам газа и нефти на территории противника. Их нужно беречь и охранять. Невменяемые премьер-министры исчезают быстро и бесследно, а Европу нужно обогревать российским газом. Также агрессор должен быть уверен, что ядерный удар отсрочен, но неизбежен. Военная доктрина Российской Федерации допускает применение ядерного оружия в двух случаях: в  ответ на ядерное нападение и в ответ на разрушение государственности. Российский военный и экономический потенциал не приспособлен для ведения войны с НАТО в течение долгого времени. Например, более двух - трех месяцев. Затем наступает угроза потери государственности.
  Поэтому, если прекратить боевые действия на хороших условиях в течение месяца не удается, нужно наносить ядерные удары тактическими боеприпасами малой мощности с воздушным подрывом.Исходя из гуманитарных причин, желательно  нанести удары по военно-морским базам или отрядам кораблей в море. Ядерные удары по войскам НАТО необходимы ввиду отсутствия   возможностей вести длительную межгосударственную войну на истощение. Нельзя забывать, что НАТО с сателлитами, это почти миллиард населения и шанс заморозить или уморить Россию голодом у этой организации хороший. Также ядерные удары необходимы для принуждения к отмене гуманитарной, морской и экономической блокады России, которая будет введена.
+1
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№2
07.11.2019 12:19
Цитата, Борис Алексеевич сообщ. №1
в ответ на разрушение государственности
То есть, если бы такая доктрина была во времена СССР, то в ответ на разрушение государственности военные могли бы нанести ядерный удар по беловежской пуще?!
Все эти рассуждения о войнах хороши конечно, но в основе их лежит предположение о деятельной самостоятельности "элит" конфликтующих стран, то есть, о том, что всё по чесноку, а не шоу и симулякр. Впрочем, если даже шоу, то солдаты на поле боя об этом могут никогда не узнать. Они-то умирают по настоящему.
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№3
07.11.2019 15:15
Борис Алексеевич
Цитата, Борис Алексеевич сообщ. №1
Ядерные удары по войскам НАТО необходимы ввиду отсутствия   возможностей вести длительную межгосударственную войну на истощение. Нельзя забывать, что НАТО с сателлитами, это почти миллиард населения и шанс заморозить или уморить Россию голодом у этой организации хороший.
Если мне не изменяет склероз, то средняя плотность населения в РФ на втором месте в мире после Гренландии, где вообще людей почти нет. При этом у РФ территория сильно больше, чем у наших "партнёров", т.е. ресурсов на душу населения у нас просто завались и почти любых - надо лишь уметь ими распоряжаться. Другое дело, что что-то нам могут разрушить, ту же добычу углеводородов, промышленность. Но и мы можем им запросто не позволить блокировать нас - достаточно уничтожить их базы, верфи и можно не ядреным оружием. В частности, снести базу в Норфолке, верфь "Newport News Shipbuilding", где ремонтируют и строят авианосцы. Сейчас ведь достать можно любую точку планеты. Поработать надо только ещё и над неядерными стратегическими боеприпасами, над быстрым глобальным ударом. Можно и им снести ключевую промышленность, Кремниевую долину, если вдруг нам снесут - зуб за зуб :). У них внутренних ресурсов стран и близко не хватит, им всем придётся возить откуда-то много чего. Если разнести порты им - ой беда будет. Самолётами возить сильно дорого будет да и самолётов может не хватить на миллиард жителей стран НАТО. И не надо устраивать им никакую морскую блокаду.
0
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№4
07.11.2019 16:30
zhelezyaka
Цитата, zhelezyaka сообщ. №2
То есть, если бы такая доктрина была во времена СССР, то в ответ на разрушение государственности военные могли бы нанести ядерный удар по беловежской пуще?!
А вот тут надо законодательно прописывать всё так, чтобы отдельные предатели не могли разрушать страну. Ведь был же всесоюзный референдум в том же 91-м году, на котором большинство высказалось за сохранение СССР да и эта троица не имела полномочий на развал государства. Надо как-то чётче и однозначней всё прописывать и чтобы все граждане знали что тройка проходимцев на это не имеет никаких полномочий, что, как минимум, большинство населения государства на референдуме должно решать имеет ли право что-то отвалиться от страны или не имеет. Ну т.е. чтобы не было такого, что кто-то, возможно извне, науськал какой-то региончик на отвал (пообещали сказочное будущее) и большинство жителей проголосовали за это (возможно с подтасовками, возможно и честно) и тогда этот региончик может отвалиться. И так по небольшим частям можно отвалить вообще всё от большого государства - и воевать с ним не нужно.
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