Немецкие "Тайфуны" в ожидании обновления

Радары немецких истребителей требуют модернизации. Вчера, 5 ноября, портал defenseworld.net сообщил о том, что генерал-лейтенант люфтваффе Инго Герхарц анонсировал масштабное обновление истребителей Eurofighter Typhoon.

В интервью газете Flug Revue Герхарц рассказал, что Германия отстаёт от других стран в модернизации своей боевой авиации. Если некоторые европейские страны уже получили на вооружение истребители пятого поколения, то люфтваффе продолжают эксплуатировать самолёты четвёртого поколения, почти не модернизируя их.

Радар Captor-E на истребителе Eurofighter Typhoon Источник изображения: defenseworld.net

Основой критики со стороны командующего люфтваффе стали радары истребителей Eurofighter Typhoon. Ещё в 2007 году для этих самолётов были успешно испытаны радары Captor-E, но немецкие "Тайфуны" начнут получать их только к 2022 году. При этом Герхарц отмечает, что с 2018 года истребители начали проходить полноценное и регулярное техническое обслуживание. В дальнейшем возможностям авиации будет уделяться большое внимание — в частности, Германия форсирует процесс разработки нового европейского истребителя, который должен заменить устаревший Tornado.