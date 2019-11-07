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WarSpot

Немецкие "Тайфуны" в ожидании обновления

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Источник изображения: warspot.ru

Радары немецких истребителей требуют модернизации. Вчера, 5 ноября, портал defenseworld.net сообщил о том, что генерал-лейтенант люфтваффе Инго Герхарц анонсировал масштабное обновление истребителей Eurofighter Typhoon.

В интервью газете Flug Revue Герхарц рассказал, что Германия отстаёт от других стран в модернизации своей боевой авиации. Если некоторые европейские страны уже получили на вооружение истребители пятого поколения, то люфтваффе продолжают эксплуатировать самолёты четвёртого поколения, почти не модернизируя их.

Радар Captor-E на истребителе Eurofighter Typhoon

Источник изображения: defenseworld.net

Основой критики со стороны командующего люфтваффе стали радары истребителей Eurofighter Typhoon. Ещё в 2007 году для этих самолётов были успешно испытаны радары Captor-E, но немецкие "Тайфуны" начнут получать их только к 2022 году. При этом Герхарц отмечает, что с 2018 года истребители начали проходить полноценное и регулярное техническое обслуживание. В дальнейшем возможностям авиации будет уделяться большое внимание — в частности, Германия форсирует процесс разработки нового европейского истребителя, который должен заменить устаревший Tornado.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
EF-2000
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1 комментарий
№1
07.11.2019 14:42
У меня есть надежда, что ведутся ОКР по оснащению БРЛС Су-35С, Су-34 и Су-30СМ АФАР... Во всяком случае это было бы логично. Хотя в России законы логики действуют не всегда...
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