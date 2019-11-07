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ТАСС

Рогозин заявил, что отработка строительства роботами лунной базы может пройти на Эльбрусе

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

По его словам, такое предложение поступило от разработчиков

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Гора Эльбрус рассматривается в качестве одной из площадок для испытания роботов, которые в будущем будут строить лунную базу, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения ПО "Полет" в Омске.

"Мы там (в лунной программе - прим. ТАСС) будем рассматривать мобильные системы, которые должны работать на поверхности Луны, обеспечивая сборку и эксплуатацию научной базы. Это будут робототехнические системы, скорее всего, нечто среднее между луноходом и антропоморфным роботом. Мы рассматриваем в качестве возможности таких испытаний Эльбрус", - сказал Рогозин.

По его словам, такое предложение поступило от разработчиков. Рогозин подчеркнул, что робот должен будет автономно преодолеть весь маршрут.

Глава Роскосмоса также отметил, что лунная программа совсем скоро будет направлена в правительство на рассмотрение.

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