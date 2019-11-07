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ТАСС

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

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Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Российский лидер заявил, что страна будет наращивать свой оборонный потенциал, но готова сделать все, чтобы подтолкнуть процесс разоружения

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия будет и дальше наращивать свой оборонный потенциал, но готова сделать все, чтобы подтолкнуть "разоруженческий процесс". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

"Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", - сказал Путин. Но это, отметил президент, для России "не повод для того, чтобы кому-то угрожать".

"Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз", - подчеркнул глава государства.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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