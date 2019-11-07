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Военное обозрение

ВМС США заказали разработку буксируемых ложных целей нового поколения

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Палубные истребители F/A-18E/F Super Hornet ВМС США получат новые буксируемые ложные цели. Как передает "NPlus1" со ссылкой на Flightglobal, командование американского флота заключило соглашение с компаниями Raytheon и BAE Systems на разработку и испытание прототипов буксируемых ложных целей нового поколения.

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США заключило соглашение с компаниями Raytheon и BAE Systems на разработку ложных целей нового поколения для палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet. Известно, что на разработку, включая летные испытания, отведено 27 месяцев и что новые разработки получили название ALE-50 и ALE-55. Другие подробности проекта засекречены.

Обычно ложная буксируемая цель представляет собой небольшой устройство с радиоэлектронным излучателем, которое выпускается в случае запуска по самолету ракеты с радиоэлектронной системой наведения. Устройство буксируется за самолетом на кабель-тросе, генерируя импульсы, мешающие головке наведения ракеты захватить цель. Перед посадкой кабель-трос сматывается, а ложная цель убирается в корпус самолета. В других случаях ее можно сбросить, включив режим имитации самолета, когда он выдает импульс говорящий, что она крупнее истребителя.

О буксируемой системе ложной цели ALE-50 предыдущего поколения сообщалось еще несколько лет назад. Впервые приманки AN/ALE-50 в боевых условиях были применены в Югославии во время боевых вылетов бомбардировщиков B-1B входящих в состав сил НАТО. При этом буксируемые ложные цели отвлекли на себя по меньшей мере десять зенитных ракет. Сообщалось о прямом попадании ракеты в одну ложную цель. Истребители F-16, действовавшие в небе Югославии, также были оснащены этими приманками.

Система буксируемых приманок /ловушек/ ложных целей активного типа ALE-50 "маленький приятель" (Little Buddy) для защиты от зенитных ракет и ракет класса воздух-воздух состоит из пусковой установки, пускового контроллера подключенного к одному из пилонов самолета и самой приманки. Каждая приманка и катушка размещается в запечатанном контейнере и имеет 10-летний срок хранения.

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Страны
США
Югославия
Продукция
F-16
F-18
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