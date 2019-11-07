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Известия.ru

Экс-сотрудник Boeing сообщил о браке в системе подачи кислорода 787 Dreamliner

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Источник изображения: Фото: TASS/imago stock&people

Пассажиры самолета Boeing 787 Dreamliner могут остаться без кислорода, если в салоне произойдет внезапная разгерметизация. Об этом рассказал бывший инженер службы контроля качества Boeing Джон Барнетт.

По словам специалиста, неисправными могут оказаться до четверти кислородных систем лайнера. При необходимости они не сработают, заявил он со ссылкой на результате тестирования.

Инженер обнаружил проблему в 2016 году, рассказал Барнетт "Би-би-си". Тогда он проверил 300 систем, из них должным образом не сработали 75. Попытки решить проблему вызвали сопротивление топ-менеджеров Boeing, утверждает Барнетт.

В компании это заявление опровергли, подчеркнув, что все самолеты компании построены на высочайшем уровне безопасности и качества.

57-летний Барнетт проработал в Boeing 32 года и уволился в 2017 году по состоянию здоровья.

В конце июня Министерство юстиции США направило серию повесток о выемке документов, касающихся процедуры сборки новых самолетов Boeing 787 Dreamliner.

10 марта в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, погибли 157 человек, включая трех россиян. По всему миру, в том числе в США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнеров этой модификации. В США приняли решение создать специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов данной серии.

Крушение самолета этой же модели компании Lion Air произошло в октябре 2018 года. Погибли 189 человек.

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