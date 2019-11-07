Якорь поднять, следующая остановка – Янгон

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", совершающий поход вокруг Евразии, покинул порт Сиануквиль Королевства Камбоджа и взял курс в Индийский океан.

"Перекоп" отправился в дальний поход 5 июля из Кронштадта. Оставив за кормой более 20 тысяч морских миль, он побывает в четырех океанах. Так, ранее УК совершил переход по Северному морскому пути. Во время похода корабль посещает крупные порты России, совершая замены курсантов.

В настоящее время на его борту находятся более 100 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова и ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (Санкт-Петербург). На корабле для обучения есть специальные классы и тренажерные комплексы. Морскую практику на нем могут проходить одновременно до 300 будущих штурманов, механиков и судоводителей.

Следующим портом захода должен стать Янгон (Республика Мьянма), сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. По пути в Янгон "Перекопу" предстоит пройти Малаккский пролив и выйти в Андаманское море.

Ожидается, что в Мьянму он прибудет 13 ноября. В Янгоне корабельные запасы будут пополнены до установленных норм, а экипаж получит возможность отдохнуть на берегу.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)